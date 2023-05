In un’intervista rilasciata al numero del settimanale Chi in uscita mercoledì 17 maggio, Eleonora Pedron è tornata a parlare del suo ex compagno, il campione di motociclismo Max Biaggi. I due sono stati legati per diversi anni, dal 2007 al 2015 e dalla loro storia sono nati due figli: Ines, nata nel 2009, e Leon, nato nel 2010. Nonostante sia passato diverso tempo dalla loro rottura, l’ex Miss Italia continua a sentire ogni giorno Max per discutere dei loro bambini e delle diverse attività che li coinvolgono. Essendo separati, poi, le cose su cui confrontarsi sono decisamente di più rispetto a quando erano una coppia. Fortunatamente, però, sono riusciti ad instaurare un buonissimo rapporto:

Ci sono più cose su cui confrontarsi, dalla scuola ai telefonini. Per fortuna continua ad esserci tra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli.

Insomma, la priorità rimangono i figli ed è per loro che è necessario trovare un equilibrio. Questo non significa che Eleonora si trovi sempre d’accordo con il suo ex compagno, con cui non sono mancate e non mancano le discussioni, ma l’importante, alla fine, è riuscire a garantire la serenità ai bambini:

Credo che venga in automatico: se parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta. Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti i costi lo scontro. Penso che le emozioni debbano essere manifestate, anche la rabbia: quando si discute è qualcosa che abbiamo dentro e dobbiamo tirare fuori. Capita anche di utilizzare dei modi sbagliati, ma lo si fa, senza esagerare. è normale. Poi, però, bisogna fermarsi, riflettere, aspettare un po’ e a quel punto confrontarsi sulle decisioni da prendere. Credo che questo capiti anche a quelli che stanno ancora insieme, come genitori siamo tutti sulla stessa barca. Unica regola, quando si litiga, bisogna stare attenti che i figli non siano spettatori.

Dunque, l’andare d’accordo è una conseguenza naturale del voler donare tranquillità a Ines e Leon, che, come detto dalla stessa Elonora, hanno comunque vissuto un “trauma” con la separazione dei propri genitori. Ad ogni modo, c’è sicuramente una cosa su cui Max e la showgirl si trovano d’accordo: entrambi preferiscono che il piccolo Leon non segui le orme del padre. Ma, per ora, il piccolo sembra interessato ad altre strade. “In questo ci siano trovati perfettamente d’accordo e non è raro che capiti. Ci sono delle cose in cui sono più leggera e lui più severo e viceversa: si è in due anche per questo“, ha detto.

Dopo la fine della storia con Max Biaggi, Eleonora ha ritrovato l’amore con l’attore Fabio Troiano, con cui fa coppia fissa dal 2019. Nonostante la Pedron non ami dare troppi dettagli in relazione alla sua vita privata, questa volta si è sbilanciata e ha parlato della bellissima relazione che ha con l’attore:

Con Fabio cerchiamo di trovarci, di incontrarci, andiamo avanti senza troppe pressioni, è una relazione bella, affettuosa, naturale, anche per i miei ragazzi lui è una persona che c’è.

Lo scorso anno, la modella ha compiuto 40 anni festeggiando con famiglia e amici, ma non ha voluto fare un vero e proprio bilancio. Ad oggi è serena e, nonostante non abbia un progetto televisivo, non le mancano sicuramente gli impegni: ha una linea di gioielli che porta il suo nome e a breve si laureerà in psicologia. Un traguardo che vorrà condividere prima di tutto con la sua mamma: