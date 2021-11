Max Biaggi, la storia con Francesca Semenza continua: il dolce gesto

Da un anno Max Biaggi ha ritrovato la sua stabilità in amore. Dall’estate 2020 lo sportivo frequenta la giovane attrice e modella Francesca Semenza. Dopo lo scoop del settimanale Chi, che aveva paparazzato la nuova coppia in atteggiamenti intimi nel Principato di Monaco, si erano perse un po’ le tracce di questa love story. Ora un gesto di Biaggi fornisce nuovi aggiornamenti: la liaison procede a gonfie vele!

In occasione del compleanno di Francesca Semenza Max Biaggi ha condiviso sul suo account Instagram – seguito da oltre 200mila follower – un selfie con la fidanzata. “Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono”, ha scritto l’ex pilota più che mai coinvolto da questo legame. “Sei speciale”, ha risposto la Semenza tra i commenti. Tanti fan hanno lasciato auguri e complimenti alla coppia per la loro bellezza e il loro affiatamento.

A lasciare un like allo scatto anche altri famosi come l’ex calciatore Francesco Totti e l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Quella con Francesca Semenza è la prima relazione seria per Max Biaggi dopo la brusca rottura con Bianca Atzei. I due si sono amati per circa un anno, con tanto di presentazioni in famiglia, ma a dodici mesi dal primo incontro si sono mollati.

Chi è Francesca Semenza

Classe 1993, Francesca Semenza è una modella e attrice nata e cresciuta a Bergamo. È 22 anni più piccola di Max Biaggi ma questo non sembra essere un problema per la coppia, che è molto unita e affiatata. La Semenza, tra l’altro, ha già un figlio di 5 anni: Leon (piccola curiosità: si chiama così anche il figlio che Biaggi ha avuto dall’ex compagna Eleonora Pedron).

Francesca Semenza ha esordito come modella nel mondo dello spettacolo e ancora oggi la sua attività principale è quella di posare per servizi fotografici. Da qualche anno ha iniziato però a darsi da fare con corsi di recitazione, con la speranza di affermarsi come attrice. Nel 2015 ha lavorato al film Alpha Centauri: la Semenza ha ammesso che il suo modello di riferimento è Monica Bellucci.