Max Biaggi: estate di passione insieme alla nuova fidanzata (ecco chi è)

By

Pizzicato dall’occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale di gossip Chi, il celebre campione di motociclismo Max Biaggi è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, l’attrice Francesca Semenza. Stando a quanto si legge sulla rubrica Pillole di gossip della rivista diretta da Alfonso Signorini, la love story tra i due andrebbe avanti già da almeno un anno. Negli scatti rubati pubblicati sull’ultimo numero di Chi, si vedono Max e Francesca camminare serenamente lungo la banchina del porto di Montecarlo (nel Principato di Monaco). Una cornice incantevole e al contempo molto romantica, arricchita dalla presenza di yacht superlusso. Il campione già da molti anni ha trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco. Per Biaggi, quindi si prospetta un’estate ricca di passione e tanta felicità. Max sembra ormai aver voltato definitivamente pagina e iniziato un nuovo capitolo della sua vita al fianco della bella Francesca.

La fine della love story con Bianca Atzei

Negli ultimi mesi si era scatenato il toto-nome sull’identità della presunta nuova compagna di Biaggi. Dopo la fine del matrimonio con Eleonora Pedron, da cui ha avuto tre figli, Max ha avuto una relazione molto importante con la cantante Bianca Atzei. Un amore il loro che almeno inizialmente era molto forte e sembrava dovesse durare a lungo. L’intesa tra i due si è però improvvisamente interrotta poco dopo il grave incidente avuto da Max nel 2017. Lui la lasciò, spezzandole il cuore. La cantante per dimenticare volò in Honduras per partecipare al reality show L’Isola dei famosi. Negli scorsi mesi il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato degli scatti di Biaggi insieme ad Araba Dell’Utri, nipote del senatore Marcello Dell’Utri.

Max Biaggi e i flirt con Campbell, Schiffer e Falchi

Tra i flirt più celebri avuti dall’icona del motociclismo, si annovera anche la modella Naomi Campbell (ex di Flavio Briatore e di Matteo Marzotto). Ma la ‘Venere Nera’ non fu l’unica. Tra le altre love story anche Claudia Schiffer e la bellissima Anna Falchi. Quest’ultima, oggi impegnata nella co-conduzione di ‘C’è tempo per’ su Rai 1, interruppe bruscamente la love story con Biaggi a causa dell’eccessivo attaccamento e concentrazione del campione nei confronti del suo lavoro.