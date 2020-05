Max Biaggi, un anno fa la morte del papà: “Perché svelo i miei sentimenti”

Max Biaggi, un anno fa la morte del padre. Le parole di amore e dolore dell’ex pilota: “Ecco perché esterno i miei sentimenti”

Esattamente un anno fa, Max Biaggi piangeva la scomparsa del padre Pietro che si spegneva a Roma a 77 anni. A distanza di 12 mesi, l’ex pilota, 6 volte campione del mondo, ha ricordato la figura genitoriale con un post su Instagram. Un messaggio pieno di amore e affetto, mescolati al dolore per una perdita che ancor oggi è molto difficile da colmare. Biaggi ha anche voluto spiegare il motivo del ricordo pubblico dedicato a Pietro, sottolineando come fosse una figura assai amata e apprezzata da diverse persone.

Max e il ricordo di papà Pietro: “Le persone muoiono solo quando vengono dimenticate”

“Oggi più che mai riesco a percepire quelle persone che, come me, hanno perso una persona fondamentale nella loro vita!”, ha esordito Max sui suoi profili social. “Solo 1 anno fa te ne sei andato… Troppo presto! – ha aggiunto l’ex centauro -. Il motivo per cui esterno i miei sentimenti è semplice: Pietro era amato un po’ da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo… un amico, un papà una forza della natura.” Infine la chiosa: “Le persone muoiono solo quando vengono dimenticate. Voglio ricordarlo così. Ci rincontreremo Pa’”. Il post è stato arricchito da una foto in bianco e nero in cui Max abbraccia papà Pietro in un ristorante. Sul volto di entrambi un sorriso disteso e sereno.

Pietro Biaggi e il legame speciale con il figlio Max: papà, amico e tifoso

Pietro Biaggi ha sempre seguito il figlio durante la sua carriera ed è stato una persona molto nota nel paddock. Tanti lo chiamavano ‘Sor Pietro’, soprannome confidenziale e amichevole. Come spiegato da Max in passato, il padre è stato il suo pilastro, il suo sostegno e il suo primo tifoso, da sempre. Al momento della scomparsa, era in pensione dopo una vita passata a fare il commerciante. Amici e conoscenti lo ricordano come un uomo dal carattere genuino, frizzante e simpatico.