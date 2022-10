Le verità di Marco Bellavia. A Verissimo, l’ex conduttore di Bim Bum Bam nonché ex inquilino del Grande Fratello Vip 7, si è raccontato a ruota libera nella prima intervista televisiva concessa dopo il caos scatenatosi nella Casa più spiata d’Italia. Marco è stato vittima di bullismo ed ha deciso di ritirarsi. La trasmissione timonata da Alfonso Signorini è stata al centro di una pioggia di critiche per giorni, procedendo poi a squalificare Ginevra Lamborghini e a spedire al televoto flash Giovanni Ciacci e altri colpevoli di frasi pessime nei confronti di Bellavia. Marco, inoltre, innanzi a Silvia Toffanin, ha parlato dell’amore vissuto con Paola Barale.

Poco più che ventenne, si ritrovò dall’essere ‘nessuno’ ad essere una star televisiva e ad avere un pubblico sterminato. “Certo che un po’ mi ha dato alla testa, ero così giovane”, ha chiosato ridendo l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Spazio poi alla love story con Paola Barale. I due furono persino vicini alle nozze. Poi però la relazione prese una direzione diversa e arrivò la rottura. Nonostante ciò, oggi, i rapporti sono buoni e civili. Marco ha voluto rimarcare che è vero (a differenza di quanto detto dalla Barale) che dovevano sposarsi:

“Lei l’ho incrociata un giorno qua al bar e mi riconobbe perché mi vedeva in tv; è stato quasi un amore a prima vista perché eravamo giovani, belli e spensierati. Sì, dovevamo sposarci, anche se lei non lo ricorda. Io le regalai un anello, lei un Harley Davidson. Lei poi iniziò a fare la soubrette e aveva bisogno di un uomo che le stesse accanto, io avevo bisogno di fare il mio percorso. Abbiamo convissuto tre anni, poi abbiamo iniziato a litigare e ci siamo lasciati, ma c’è un bel ricordo”

Marco si è poi legato alla madre di Filippo. Anche in questo caso la relazione non funzionò. Quando ci fu l’addio, Filippo aveva 2 anni e mezzo. “Avevo debiti, mi chiedevo cosa ci facessi sulla faccia della terra”, ha spiegato Bellavia, che ritiene quel periodo uno dei più duri della sua vita. La vita professionale che per anni gli aveva dato soddisfazioni era a un punto morto, quella sentimentale in frantumi. Fu allora che i demoni interiori lo aggredirono ancor più. In Filippo trovò un’ancora di salvezza.

Sempre a proposito dei ‘mostri’, rieccoli palesarsi al Grande Fratello Vip 7: Marco è subito andato in crisi dopo aver messo piede nella Casa più spiata d’Italia, il resto dei concorrenti non gli ha dato una mano ed è accaduto ciò che è accaduto.

“Dentro la Casa non ho dormito, per 4 o 5 giorni non ho dormito ed è iniziato il malessere. La stessa situazione vissuta nel 2010. Nella mia testa correva passato, presente e futuro, tutti assieme. Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo nel giro di poche ore e pochi giorni. Mi è spiaciuto molto farmi vedere così da mio figlio. Mia mamma mi guardava e piangeva, fortunatamente Filippo non guardava molto la trasmissione”.

Nel nominare il figlio e la mamma Marco è crollato in lacrime. Ripresosi, ha spiegato che oggi è single. “Solo qualche storiella”, ha aggiunto. E per il futuro? Ha un obiettivo ben preciso: “Io voglio ricominciare a fare tv, sicuramente avrò un futuro sul piccolo schermo”. Per quel che invece riguarda la mamma di Filippo, ha precisato che con lei non si è mai sposato (a differenza di quel che pensava Silvia Toffanin) e che durante la rottura ci sono stati momenti di tensione. Oggi, però, con lei rema dalla stessa parte per il bene del figlio ed i rapporti sono distesi.