Verissimo, Beatrice Valli: “Io e Marco lasciati, nessuno lo sapeva”

Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti a Verissimo nella puntata del 2 dicembre per celebrare i 10 anni di love story. La coppia ha ripercorso la propria avventura sentimentale. A un certo punto i due influencer hanno anche narrato di essersi lasciati una volta durante la relazione, spiegando che mai avevano raccontato tale faccenda. In realtà hanno la memoria corta visto che ne parlarono, eccome, quando vissero il momento no e la separazione temporanea.

“Dopo il primo anno c’è stata una pausa tra noi, una separazione. Eravamo usciti da Uomini e Donne, lui aveva 20 anni e io 18″, ha esordito Beatrice. Ha poi proseguito l’ex tronista e modello: “Io avevo iniziato a lavorare a Milano, facevo avanti e indietro. Ci siamo distaccati”.

“Io – ha continuato la Valli – ho deciso di andare a Milano a vivere, lui mi ha seguito e da lì non ci siamo più lasciati. Questa cosa non l’abbiamo mai raccontata”. A onor del vero non è proprio così. Questo è ciò che dichiarava Fantini nell’estate 2016:

“Il nostro rapporto si era bloccato per alcune vicende che non mi erano piaciute. Tutti e due abbiamo deciso di lasciarci, perché la situazione era difficile. Io lavoravo sempre e quando tornavo a casa mi rendevo conto che lei era tesa, non sapevo cosa le stesse capitando. Alla fine il nostro legame si è spezzato. Negli ultimi due mesi ci siamo visti parecchie volte perché anche se avevamo chiuso la nostra storia, tra me e Beatrice c’era ancora qualcosa. Vedendoci di continuo abbiamo capito che l’affetto era vivo, e ci siamo molto ravvicinati. Per cui lo confermo, c’è stato un ritorno di fiamma”.

Insomma, del periodo no se ne era già parlato.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno in chiesa

La coppia, a Verissimo, ha inoltre detto che nei prossimi mesi si sposerà in chiesa. “Sì, lo faremo nel 2024 e ci saranno anche le nonne che non avevano potuto venire alla festa a Capri. Ci sarà la parentela più stretta”, ha rivelato Beatrice.

La lettera di Eleonora Valli e le lacrime

Nel corso dell’ospitata è stata anche letta una lettera che Eleonora Valli, sorella di Beatrice, ha scritto per la coppia. Una lunga missiva in cui si sono sprecati i complimenti per l’ex corteggiatrice e l’ex tronista, definite due persone “oneste e brave”. “Siete un esempio e una fonte di ispirazione per me, avete una bellissima famiglia”, ha aggiunto Eleonora. Nessuna menzione invece per l’altra sorella influencer, Ludovica. Dal canto suo quest’ultima non ha fatto pervenire alcun messaggio a Beatrice: silenzio tombale.