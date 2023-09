Beatrice Valli acquista a City Life: tutto sulla casa da 3 mln di euro

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno finalmente realizzato uno dei loro sogni. Dopo circa 3 anni di lavori di ristrutturazione, l’appartamento che tanto desideravano è finalmente pronto e la coppia è pronta a trasferirsi. Insieme a loro, ovviamente traslocheranno anche i quattro figli: Alessandro, 11 anni (avuto da Beatrice con l’ex compagno Nicolas Bovi), Bianca, 6 anni, Azzurra, 3 anni, e la piccola Matilde Luce, di soli quattro mesi. Inoltre, non è detto che la famiglia non si possa espandere ulteriormente nel futuro, considerando che Marco non ha mai nascosto di volere un altro figlio maschio.

Marco Fantini e Beatrice Valli: il costo della loro nuova casa

L’abitazione si trova a Milano, in zona City Life, una delle più prestigiose della città, dove vivono personaggi come Fedez e Chiara Ferragni. I due ex volti di Uomini e Donne hanno acquistato la casa nel 2020 e solo oggi, a distanza di anni, hanno finalmente potuto condividere un video girato nel giardino per poter mostrare le prime immagini della dimora.

Rispetto alle immagini che hanno voluto mostrare, pare proprio che Marco e Beatrice abbiano acquistato una casa al piano terra e che sia dotata di tutti i migliori comfort. Si tratta di un appartamento di 300 metri quadri, con cinque stanze, nel complesso Residenze Libeskind 2, proprio lo stesso dove vive la coppia più famosa d’Italia, ovvero quella formata da Fedez e Chiara Ferragni. Ma qual è il prezzo di acquisto? Il costo esatto non è stato reso noto, ma, stando ai dati, un appartamento del genere si aggira intorno ai 3.300.000 euro. Dunque, viene da sé che l’ex coppia di Uomini e Donne avrebbe speso più di 3 milioni di euro per la loro nuova casa.

Come menzionato prima, sono diversi i personaggi dello spettacolo italiano ad aver scelto il complesso residenziale di City Life di Milano. Oltre a Beatrice Valli e Marco Fantini e a Chiara Ferragni e Fedez, nella stessa zona si trovano anche i calciatori Biglia, Kessié, Handanovic e Lautaro Martínez, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Federica Panicucci e numerosi altri.