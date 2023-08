Beatrice Valli, ondata d’odio senza precedenti: le foto ultra criticate

Sono passati dieci anni da quando Beatrice Valli ha debuttato a Uomini e Donne e, da allora la sua vita è totalmente cambiata. Non solo ha conosciuto colui che sarebbe diventato il futuro marito e padre delle sue tre figlie, Marco Fantini, bensì l’ex corteggiatrice è anche riuscita a diventare negli anni una delle influencer più seguite d’Italia. La giovane mamma vanta un seguito di ben 3,2 milioni di followers, che vengono costantemente aggiornati sulla sua vita e, ovviamente, su quella della sua numerosa famiglia. La Valli, infatti, è solita condividere quotidianamente video e foto dei suoi quattro figli: Alessandro, Bianca, Azzurra e la piccola Matilda Luce, nata lo scorso aprile.

A tal proposito, Beatrice ha pubblicato ieri, 17 agosto, una foto di lei insieme a Matilda Luce sul suo profilo Instagram. Nello scatto in questione, si può vedere l’influencer mentre allatta la neonata distesa sul divano. Un momento di grande tenerezza ed intimità, che la Valli ha commentato in questo modo: “Attimi che fanno bene al nostro cuore“. Il post non è sicuramente passato inosservato, ricevendo migliaia di likes e commenti nel giro di pochi minuti. Da un lato, c’è chi ha voluto spendere bellissime parole per mamma e figli e per il dolce momento condiviso. D’altro canto, però, c’è chi ha colto l’occasione per innescare una nuova polemica.

Diversi utenti, infatti, hanno criticato la scelta di Beatrice di condividere una foto dell’allattamento alla bambina, considerando che si tratterebbe di un momento intimo e privato. Per questo, alcuni l’hanno tacciata di esibizionismo e di voler attirare per forza l’attenzione in modo da ottenere più interazioni social. Non solo, altri hanno criticato la posizione “plastica” e non naturale assunta dalla Valli nella foto, definendo il tutto finto e a favore di camera.

A questo punto, Beatrice ha voluto rispondere agli attacchi, dichiarando che il suo intento era quello di trasmettere un bel messaggio, pieno di amore e felicità. Dopodiché, l’ex corteggiatrice ha affermato di non voler perdere ulteriore tempo a rispondere agli haters e ha iniziato a condividere, invece, i messaggi positivi e pieni di affetto arrivatile da alcune sue seguaci. In tantissime donne l’hanno difesa, dicendosi allibite dal fatto che una foto che riprende un allattamento e in cui si intravede minimamente un seno possa ancora generare così tanto scandalo nel 2023.