Beatrice Valli, corsa in ospedale: la figlia ha ingoiato una moneta

Attimi di paura per Beatrice Valli e Marco Fantini che nella giornata di ieri domenica 21 maggio si sono trovati a dover andare di corsa al pronto soccorso insieme alla figlia Azzurra di tre anni. La Valli nelle stories Instagram ha raccontato ai suoi followers cosa è successo alla bambina e, visibilmente provata, ha specificato che il motivo della corsa in ospedale è stato il fatto che la piccola ha ingerito un oggetto. Ecco che cosa è successo.

Azzurra ha ingerito una monetina

C’è da dire che, soprattutto chi ha bambini piccoli lo sa, capita molto spesso ai genitori di trovarsi davanti a situazioni del genere. I bambini tendono a mettere in bocca qualsiasi cosa, che sia cibo oppure degli oggetti di uso comune che si trovano in giro per casa. Questa volta a farci i conti è stata Beatrice Valli che si è preoccupata moltissimo quando la sua piccola Azzurra giocando ha ingerito una moneta. Per fortuna niente di grave ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è spaventata tanto e ha condiviso l’accaduto con i suoi followers esordendo con: “Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina“.

Una volta tornati dall’ospedale Beatrice Valli ha proseguito con le stories su Instagram per raccontare meglio ai suoi followers cosa fosse successo. Ed è così che, riprendendosi sul divano di casa in compagnia dell’altra figlia Bianca, l’influencer ha spiegato: “Siamo tornati ed eccoci qui. Menomale che la monetina è stata ingoiata ed è andata nell’intestino quindi dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un grande spavento”.

Poi ha continuato precisando come fosse stato possibile che la bimba ingerisse quella monetina: “Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo. Lei stava giocando con una borsetta mia dove c’erano le monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire la monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo e non si è incastrato ma è andato subito giù. Però siamo stati in ospedale fino a mezz’ora fa.” Insomma perfortuna è andato tutto per il meglio e la piccola Azzurra attualmente sta bene.

Una brutta botta in testa per Marco Fantini

Non è la prima volta che la famiglia Valli-Fantini si reca al pronto soccorso. Solamente poche settimane fa infatti, il 1 maggio 2023, Marco Fantini si era recato all’ospedale d’urgenza per una botta in testa. A raccontare cosa fosse accaduto nei minimi particolari è stato lui stesso tramite delle stories sul suo profilo di Instagram. A quanto pare l’ex tronista ha sbattuto la testa contro la finestra nel tentativo di far smettere di piangere la figlia Azzurra e dopo aver immortalato il referto ricevuto in ospedale ha raccontato: “Eccoci qua, siamo tornati a casa. Buon pomeriggio e buon primo maggio. Ho fatto serata al pronto soccorso. Praticamente stamattina alle tre Azzurra piangeva perché ha la quinta malattia e quindi mi sono alzato di scatto. C’era la finestra aperta, non so come ho fatto, ho tirato una capata contro la finestra e mi sono aperto un po’ la testa ma per fortuna nulla di grave. Che bello! Non c’è stato neanche bisogno di mettermi i punti, mi hanno messo la colla e vediamo”. E poi l’infelice conclusione: “Non mi farò la doccia per tre giorni. Sto pensando che tutte le volte che ci sono ponti, feste, noi siamo sempre fortunati”.