Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta. Con un post pubblicato su Instagram nella mattinata odierna, ha annunciato di aver partorito la figlia. “Matilda Luce Fantini 24/04/2023“, ha scritto a corredo di una serie di foto in cui la si vede al termine del parto in un letto d’ospedale. Tra le braccia la piccolina durante l’allattamento e con indosso il classico berrettino che si mette ai neonati appena venuti alla luce. Dunque alla fine ha vinto la ‘Linea Marco Fantini‘. L’ex tronista di Uomini e Donne, marito dell’influencer, come spiegato dalla stessa Valli desiderava dare il doppio nome al frutto d’amore. Beatrice invece aveva spiegato che avrebbe preferito il nome singolo. Matilda Luce è testimonianza che ha prevalso l’idea del modello.

Sotto al post dell’annuncio della nascita si sono fatti vivi in pochi minuti migliaia di utenti. Tanti anche i volti noti che hanno augurato il meglio alla neomamma e alla neonata. Cristina Marino, Francesca Del Taglia, Valentina Ferragni, Martina Luchena, Aurora Ramazzotti, Francesca Sofia Novello e Luca Vezil sono stati i primi a salutare l’arrivo della piccina.

“Finalmente, benvenuta piccolina”, il commento della sorella Ludovica Valli a cui si è aggiunto quello di Eleonora, l’altra sorella di Beatrice. Chi pensava che ‘Ludo’ non si facesse sentire per via di non meglio precisate frizioni con ‘Bea’ ha dovuto ricredersi.

Beatrice Valli, la gravidanza più difficile

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, è diventata mamma per la prima volta quando non era ancora maggiorenne, accogliendo Alessandro Bovi. Dopodiché ha partecipato a Uomini e Donne, ha incontrato Marco Fantini ed ha avuto altre due figlie con l’ex tronista, Bianca e Azzurra. Infine Matilda Luce. La dolce attesa da poco conclusa è stata la più difficile.

In questi mesi Beatrice ha raccontato a più riprese di aver dovuto affrontare diversi problemi di salute. Forti nausee, intense e dolorose fitte, bruciore alla pancia. Oltretutto, è anche capitato che a un certo punto non ha più sentito la bambina muoversi nel ventre e, per questo, è corsa in pronto soccorso. Fortunatamente, non è stato riscontrato nessun problema, ma per sicurezza i dottori hanno voluto fare quest’esame per controllare il collo dell’utero e le hanno consigliato di riposare il più possibile.