Marco Fantini e Beatrice Valli a ruota libera a Verissimo. La coppia di influencer sbocciata a Uomini e Donne sta attendendo la terza figlia (‘Bea’ è mamma anche di Alessandro, avuto da una precedente relazione). Intervistati da Silvia Toffanin si sono raccontati tra gioie e sorrisi. Capitolo nascitura, attesa per aprile: il nome non è ancora stato scelto e non lo sarà fino alla venuta alla luce della bimba. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno infatti spiegato che decideranno come chiamare la piccola solo dopo averla vista. “Vorrei stare sul tema colori, però non abbiamo ancora deciso”, ha dichiarato Beatrice (le altre due figlie sono state chiamate Bianca e Azzurra). A Fantini piace molto Blue, la Valli sarebbe per Celeste. “Abbiamo deciso che sceglieremo tra tre o quattro nomi e quando la vedremo decideremo”, ha sottolineato la coppia.

‘Bea’ ha inoltre ricordato che darà alla luce la sua quarta figlia con il parto naturale. Spazio poi all’inizio della love story. Tutto è cominciato sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, negli studi di Uomini e Donne. Marco scelse Beatrice, nonostante fosse già madre. “Avevi capito subito che sarebbe diventata la madre dei tuoi figli?”, ha chiesto Silvia Toffanin al modello. “Non subito, ci ho messo un po’ a fidarmi”, la risposta onesta di Fantini. “Era un po’ diffidente”, l’eco della moglie. “Sì, però poi da cosa è nata cosa. Era una cosa nuova e le cose nuove spaventano”, ha sottolineato Marco, sempre a proposito degli albori del fidanzamento. “Allora possiamo fare anche il quinto figlio?”, la chiosa di Beatrice che ha gelato il compagno e la conduttrice.

“O mamma!”, ha esclamato la Toffanin. “No, no, no…” si è affrettato a dire Fantini che per ora non vuole saperne di un altro figlio, anche perché ancora deve nascere la bimba che ‘Bea’ porta in grembo. Una gravidanza non semplice perché iniziata quando l’influencer è stata colpita anche dalla labirintite qualche mese fa. “Questa dolce attesa mi ha provato più delle altre”, ha confidato la Valli.

Largo poi ad altre risate e altre battute. “Il luogo del concepimento è sempre Ibiza”, ha ricordato la Toffanin in riferimento all’inizio della gravidanza in corso. Beatrice: “Sì, sempre Ibiza, l’isola magica. Mi ha detto Marco: “Non ci torno più con te, vado da solo”. No, che magari metti incinta un’altra”. “Nooooo”, ha risposto prontamente Fantini, con la conduttrice che ha mostrato un largo sorriso.

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno poi raccontato di aver avuto momenti di alti e bassi in questi anni di vita comune, come qualsiasi coppia che dura nel tempo. Dall’altro lato hanno evidenziato di essere sempre riusciti a superare brillantemente i periodi difficili, riemergendo più forti e più uniti di prima.