Verissimo, anticipazioni: compleanni, confessioni e nuovi progetti

Non esiste ponte lungo quando si tratta di trasmissioni televisive. Verissimo, infatti, è prontissimo a tornare in questo primo weekend di novembre e Silvia Toffanin non vede l’ora di accogliere tutti gli ospiti in lista.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 2 novembre a partire dalle ore 16:00 sempre su Canele 5, proseguendo come da prassi domenica 3 novembre, sempre alla stessa ora. La conduttrice aprirà le porte a nuove interviste, anche piuttosto intense: ma chi varcherà la soglia dello studio di Verissimo? Ecco tutte le anticipazioni, dalla prima all’ultima!

Verissimo, 2 novembre: da Arisa a Temptation, passando per Endless Love

La puntata di sabato 2 novembre di Verissimo si prospetta davvero molto interessante. Silvia Toffanin, infatti, accoglierà in studio a braccia aperte Arisa. La cantante dalla voce incredibile parlerà dell’ultimo progetto a cui ha partecipato, ossia la firma della colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Il titolo del brano in questione è Canta ancora e la pellicola, in uscita il prossimo 7 novembre 2024 in tutti i cinema, estremamente toccante. Non solo, perché insieme all’iconica Arisa, ci sarà anche Samuele Carrino, che nel film diretto da Margherita Ferri interpreta Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo che il 20 novembre 2012 decise di togliersi la vita. Un momento ricco di emozioni e di voci all’unisono, che il pubblico di Verissimo non si perderà assolutamente.

Dopo la parentesi di Arisa Silvia Toffanin accoglierà – e festeggerà – gli 80 anni di un’altra grandissima icona della musica italiana: Fausto Leali! Tra un recap della sua vita e un compleanno straordinario, il noto cantautore parlerà anche della sua esperienza come “capo-squadra” a Io Canto Generation, il programma di Canele 5 condotto da Gerry Scotti ogni mercoledì sera in prima serata.

Sabato 2 novembre si concentrerà sulla musica e anche sull’amore. In studio da Silvia arriverà anche Virginio, ex talento del talent di Amici oggi prontissimo a presentare il suo ultimo singolo Amarene, ma ci sarà spazio anche per Temptation Island. A Verissimo anche Diandra e Valerio, due protagonisti della versione autunnale del reality dei sentimenti. A chiudere la puntata di sabato 2 novembre Patrizia Pellegrino con mamma Elena, e Çağla Demir e Rüzgar Aksoy, ossia Banu e Tarik della famosissima serie-tv di successo Endless Love.

Domenica 3 novembre: show, danza, musica e amicizia, le anticipazioni di Verissimo

Tutto è prontissimo anche per domenica 3 novembre. A Verissimo arriveranno due grandi volti del mondo dell’intrattenimento: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. I due colleghi e amici parleranno della loro carriera (20 anni!) e del loro rapporto e non mancheranno spoiler della nuova edizione di Zelig, presto in onda su Canale 5. In studio sarà attesa anche Arianna David, ex Miss Italia, che parlerà sì della sua esperienza al talent, ma parlerà anche della sua lotta all’anoressia, con la quale convive ormai da tempo.

Altra grande reunion nel salotto di Silvia: ve le ricordate Katia e Valeria? Ecco, le due icone della comicità entreranno in studio e parleranno del loro rapporto, anticipando anche il loro effettivo ritorno a teatro…insieme!

Si torna alla danza e si torna anche alla musica: Toffanin intervisterà Eleonora Abbagnato, oggi dirigente del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo di lei, in esclusiva e per la prima volta, entrerà Deborah Lattieri, nuova professoressa di Amici: che cosa racconterà?

A chiudere una domenica già ricchissima di interviste, la conduttrice abbraccerà ancora Orietta Berti, ospite di Verissimo insieme ai figli Omar e Otis.

Questo primo weekend di novembre si prospetta ricco e super coinvolgente: lo seguirete?