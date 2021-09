Verissimo annuncia le date d’inizio ufficiali: sabato e domenica confermati

Verissimo raddoppia (e questo già lo si sapeva) dando avvio alla stagione sabato 18 settembre. Il giorno successivo, domenica 19, sarà trasmessa la versione domenicale del programma. Silvia Toffanin, dopo il pressing dei vertici di Mediaset, il cui numero uno è il suo compagno di vita Pier Silvio Berlusconi, ha accettato la sfida del doppio appuntamento. Mancava solo la data ufficiale d’inizio che è stata annunciata nelle scorse ore tramite un post su Instagram pubblicato dai canali ufficiali di Verissimo.

Da anni la Toffanin raccoglie ottimi risultati con Verissimo, venendo puntualmente premiata dai telespettatori. Leader indiscussa della fascia pomeridiana del sabato, ora dovrà cimentarsi in una nuova e stimolante sfida televisiva. La domenica è terreno scivoloso. Uscirà dalla ‘zona comfort’ per andare a sfidare Mara Venier e Francesca Fialdini, rispettivamente al timone degli show di Rai Uno Domenica In e Da noi… A ruota libera. A tirare la volata alla fidanzata di Pier Silvio ci sarà Anna Tatangelo, con Il Pranzo è servito.

Per la domenica di Canale Cinque si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana. Dopo anni di totale dominio ‘d’ursiano’ nel dì festivo, per i nuovi palinsesti 2021/2022, si è optato per un drastico cambio di rotta. Domenica Live e Live – Non è la d’Urso sono stati cancellati definitivamente dai palinsesti, con un colpo di spugna, in un sol colpo.

La dirigenza del Biscione ha motivato la mossa dicendo che ormai il genere dell’infotainment, in cui si mescolano cronaca, attualità e gossip – di cui è maestra Barbara d’Urso – è passato di moda. Da qui la decisione di ridimensionare drasticamente la conduttrice campana e tentare nuove strade.

Canale Cinque ha così puntato su un mix di novità e ‘usato sicuro’: da una parte una outsider, l’ex compagna di Gigi D’Alessio; dall’altra Silvia Toffanin, ormai veterana di Verissimo. Resta da capire se il piano di Mediaset riuscirà ad intaccare la leadership di Mara Venier che con le ultime stagioni di Domenica In ha sempre battuto la concorrenza della rete ammiraglia del Biscione.