Silvia Toffanin, sì a due programmi in tv: cosa le ha promesso Berlusconi

Svolta importante per Silvia Toffanin. Nella prossima stagione televisiva la giornalista e conduttrice avrà uno spazio maggiore. Il suo Verissimo, che conduce ormai dal 2006, andrà in onda sia il sabato pomeriggio che la domenica pomeriggio. La Toffanin prenderà il posto di Domenica Live: l’infotaiment di Barbara d’Urso è stato cancellato dai palinsesti. Convincere Silvia non è stato facile e pare che il compagno Pier Silvio Berlusconi le abbia fatto una promessa importante…

Silvia Toffanin è molto legata a Verissimo, format che ha ereditato da Cristina Parodi e Paola Perego, e l’ha reso a sua immagine e somiglianza. Un progetto nel quale l’ex Letterina di Passaparola ha sempre creduto molto tanto da rifiutare altre proposte televisive. Qualche anno fa, ad esempio, Silvia ha detto no a Maria De Filippi che le aveva proposto la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi – durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset – ha ammesso di aver faticato parecchio per convincere la compagna storica. Ebbene, stando ad un gossip riportato dal settimanale Nuovo, Berlusconi sarebbe riuscito a strappare un sì alla Toffanin in cambio del matrimonio.

La conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi sono legati dal 2002, hanno due figli – Lorenzo Mattia e Sofia Valentina – ma non sono ancora sposati. Più volte si è parlato di nozze tra i due ma di fatto il grande evento non è mai stato organizzato. I motivi di questa scelta non sono mai stati svelati.

Più volte però Silvia Toffanin non ha nascosto la voglia di indossare l’abito bianco e pare che finalmente il momento sia arrivato. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti la Toffanin avrebbe accettato di raddoppiare l’appuntamento con Verissimo in cambio del sì più importante.

Quando? Per ora non ci è dato saperlo ma conoscendo i promessi sposi le nozze potrebbero arrivare in gran segreto, alla presenza di pochi intimi. Nel frattempo la coppia si gode le vacanze in Liguria tra mare, sup e relax.