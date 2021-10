Verissimo: Anna Valle strega, Silvia Toffanin va in blackout su suo marito

By

Anna Valle ha stregato il pubblico di Verissimo. L’ospitata nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin è stata accolta in modo più che caloroso dai telespettatori, che si sono riversati su Twitter facendo piovere complimenti a iosa. ‘Anna patrimonio dell’umanità’, ‘Divina’, ‘Per lei il tempo non passa mai’, ‘Donna di gran classe’ e chi più ne ha più ne metta. Anche la Tofannin, che durante la chiacchierata ha avuto un curioso blackout circa la situazione sentimentale dell’attrice, è stata rapita dall’intervista, chiudendo con un sentito complimento. “Sei una donna sana, dai principi e dai valori veri”, ha chiosato poco prima di salutare Anna.

Silvia Toffanin: “Ulisse è il tuo compagno, non marito…” Anna Valle chiarisce

La conduttrice è andata in tilt nel momento in cui ha illustrato il cortometraggio ‘Human O.A.K’, il cui regista è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle. Il breve film è un poetico e soave omaggio alla vita familiare, ed è stato realizzato durante il lockdown dettato dal momento più drammatico della pandemia innescata dal Covid-19.

“Il regista è il tuo compagno, che non è tuo marito, è il tuo compagno…”, ha sottolineato la Toffanin, facendo non poca confusione visto che l’attrice si è sposata nel 2008 con Lendaro, dal quale ha avuto due figli, Ginevra (nata il 20 aprile 2008) e Leonardo (nato il 30 aprile 2013). E infatti la Valle ha messo ordine alla questione: “No, è mio marito. Noi ci siamo sposati in comune”. “Ah, allora marito”, si è corretta la padrona di casa, piazzando una pezza allo scivolone.

Spazio poi alle scelte private dell’attrice che da sempre è riservatissima. Silvia l’ha definita una donna di classe, l’antidiva per eccellenza, appagata da una vita di provincia, lontanissima dalla mondanità. “Il lavoro è una cosa ed è importante, ma è giusto anche poter chiudere la porta di casa a un certo punto e recuperare la dimensione familiare che io proteggo, perché ne sono gelosa”, il commento della Valle circa la sua necessità di difendere la propria sfera privata.

Sono seguite parole al miele per il compagno Ulisse, dipinto come un uomo che “quando fa delle cose si impegna e le fa bene, non buttandole mai lì a casaccio. Ha una forte vena creativa”, ha tenuto a precisare la Miss Italia 1995.

Anna Valle, i messaggi di Gianni Morandi, Loretta Goggi e Irene Ferri

Nel corso dell’intervista sono stati recapitati ad Anna tre videomessaggi, rispettivamente firmati da Gianni Morandi, Loretta Goggi e Irene Ferri. I tre artisti sono legati all’interprete da un rapporto di profonda amicizia, alimentato da stima e affetto. Tutte cose ribadite nelle clip che hanno commosso la Valle, la quale ha ringraziato i tre amici per il gesto che le hanno riservato.