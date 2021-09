Anna Valle vita privata: “Vaccino Covid ai miei figli? Sto cambiando idea”

Come tante famiglie italiane anche quella di Anna Valle è alle prese con dubbi e ansie inerenti la vaccinazione contro il Covid-19. L’attrice, tornata protagonista in tv con la fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi, ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. L’ex Miss Italia ha avuto dal marito Ulisse Lendaro due figli: Ginevra e Leonardo. La primogenita ha 13 anni mentre il secondo otto.

“Un po’ di ansia me la mette la questione del vaccino ai ragazzi”, ha premesso Anna Valle. “Fino a tre settimane fa ero contraria. Ma parlando con alcuni medici e con altri genitori sto cambiando idea. Anche perché alcuni bambini, amici di Leonardo, hanno avuto il Covid mesi fa e ancora ne soffrono le conseguenze. Non è una decisione facile, ma bisogna prenderla. Questo virus ci ha tolto le certezze”.

Dunque Anna Valle è pronta a vaccinare contro il Coronavirus i suoi bambini, ai quali è molto legata nonostante il lavoro impegnativo nel mondo dello spettacolo. L’attrice ha confidato che Ginevra, che si appresta a entrare nell’età dell’adolescenza, è una grande appassionata di animali. Il secondogenito Leonardo, invece, ama particolarmente i motori e le biciclette. Entrambi sono molto sportivi: Ginevra pratica pallavolo mentre Leonardo pugilato.

La vita privata di Anna Valle

Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, di professione avvocato, produttore e regista. La coppia abita a Vicenza, lontano dalla vita mondana e dalla cronaca rosa. L’attrice non è mai stata protagonista del gossip e nonostante la popolarità ha sempre vissuto una vita assai riservata.

In una vecchia intervista televisiva Anna Valle ha ammesso che lei e il marito spesso non indossano la fede nuziale. Il motivo? A entrambi capita di dimenticarla. Sia per Anna sia per Ulisse non è certo un problema: moglie e marito credono nella forza del loro sentimento e non hanno bisogno di dimostrarlo a tutti i costi attraverso un monile.

Il matrimonio tra Anna Valle e Ulisse Lendaro è stato celebrato in maniera intima: i due si sono sposati in Comune solo con la figlia che all’epoca aveva quattro mesi e poi la sorella e il cognato dell’ex modella.