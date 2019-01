Anna Valle svela perché NON indossa sempre la fede nuziale

Anna Valle e il marito Ulisse Lendaro non indossano sempre la fede

Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, di professione avvocato, produttore e regista. Non sempre, però, l’attrice indossa la fede nuziale. E neppure il marito mostra spesso il prezioso anello che si sono scambiati più di dieci anni fa. Il motivo? È la stessa Anna a spiegarlo, sottolineando che l’amore non si basa di certo su un monile. “Mi capita, ogni tanto, di dimenticarla. E capita talvolta anche a Ulisse, mio marito”, ha dichiarato a F la protagonista de La compagnia del cigno. “In realtà la fede è solo un anello, un segno esteriore di un amore che noi portiamo avanti con convinzione e passione da tempo”, ha sottolineato l’ex Miss Italia.

Anna Valle e Ulisse Lendaro: persone semplici

“Sarà che noi non siamo quelli degli anniversari, delle ricorrenze, delle fedi. Quando ci siamo sposati, in comune, c’eravamo solo noi, la nostra bambina di quattro mesi, mia sorella e mio cognato. Ed è stato bellissimo. Del resto, né io né Ulisse siamo grandi organizzatori. Però ci amiamo in modo pazzesco, come e più del primo giorno”, ha ammesso Anna Valle. Il marito Ulisse non indossa tutti i giorni la fede ma quotidianamente manda alla moglie una rosa. “Succede anche quando stiamo a casa insieme. È per dirmi “io ci sono”. E mi scrive bellissimi messaggi d’amore che io trascrivo sulle pagine di un taccuino rosso che poi conservo nascosto in un posto sicuro. Ulisse scrive messaggi d’amore anche ai figli”, ha confidato l’ex modella.

Anna Valle felice con Ulisse Lendaro e i figli

Anna Valle e Ulisse Lendaro, che vivono a Vicenza, sono genitori di due bambini: Ginevra, 10 anni, e Leonardo, 5.