Verissimo, Angelina Mango: verità sul fidanzato, così vanno le cose

Angelina Mango ospite a Verissimo ha raccontato di questo ultimo periodo della sua vita, dalla vittoria ad Amici (nella categoria canto) al suo nuovo primo tour: “Me lo sto godendo tantissimo questo successo perché è la cosa che voglio fare da sempre“.

A proposito della sua situazione sentimentale ha raccontato: “Io sono una persona che si innamora, sono capace di farlo. Sono innamorata da un bel po’ e continuo ad esserlo e spero di continuare ad esserlo. Condividiamo tantissime cose, trascorriamo tantissimo tempo insieme, vuol dire che ci vogliamo bene e stare affianco a me non è semplice“.

L’amore per la musica

“La prima canzone l’ho scritta a 5 anni, mio fratello faceva le prime basi e io mi inventavo le canzoni. La mia autostima è poca ma la mia prima canzone era ‘Mi sono innamorata di me’ perché pensavo che una donna non avesse bisogno di un uomo tutta la vita ma si bastasse da sola, la penso ancora così, poi che sia innamorata o meno è un altro discorso, ma è un pensiero che condivido“, ha spiegato la cantante, aggiungendo che: “In un anno può succedere tanto e tutto quello per cui ho lavorato è arrivato“.

Angelina ha spiegato di essere cambiata molto nell’ultimo periodo: “Nell’ultimo anno sono cresciuta grazie alla responsabilità che ho ed ho imparato a dare il giusto peso alle cose, prima avevo più paure, ora è cambiata la prospettiva, i problemi non sono passati ma ho imparato a vivermi bene tante cose. L’ansia non è più invalidante come quella del liceo, non pensavo potesse succedere ed invece è successo e sono contenta di questo, è quella che ti blocca e non ti fa vivere le cose“.

La famiglia Mango

A proposito della sua famiglia, Angelina ha detto: “La mia famiglia è sempre il mio punto di riferimento, mia mamma e mio fratello sono le mie gambe, ci supportiamo tantissimo. So che anche quando sono lontani mi seguono e mi aiutano, è importante. Non capita a tutti di avere una famiglia unita e piena di amore, sono molto fortunata. La mamma mi ha insegnato l’educazione, il valore più importante. ciò che mi fa innervosire nella vita è la maleducazione e questo aspetto di me mi fa capire che sono stata educata bene“.

E sul papà Pino Mango: “Papà mi ha lasciato la gentilezza, il duro lavoro, la responsabilità di avere un talento che va coltivato, accompagnato e sviluppato“.

Angelina Mango: il nuovo tour

Tra poco Angelina partirà per il suo primo tour che ha molte date sold out: “Il primo tour è una cosa inspiegabile e mi fa strano che le persone vengano a vedere un concerto mio, solo per me. Voglio rendere loro uno spettacolo da paura“,