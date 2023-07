Angelina Mango: “Maria non credeva nella mia riuscita, poi…”

Angelina Mango ha fatto il punto della sua carriera che sta prendendo il volo. Dopo aver trionfato nella sezione di Canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi (si è invece posizionata seconda nella classifica generale dietro a Mattia Zenzola), ora si sta imponendo nelle vette delle classifiche musicali italiane con il brano (già disco d’oro) Ci pensiamo domani (singolo dell’album Voglia di vivere). La sua ascesa è cominciata nel talent di Canale Cinque e non è stata scontata come lei stessa ha rivelato in una lunga intervista concessa a Repubblica. La giovane artista ha confessato che inizialmente Maria De Filippi non credeva fino in fondo in lei. Poi, naturalmente, si è ricreduta.

La figlia di Mango e la sintonia trovata con Maria con il tempo

Quando le è stato chiesto se con la conduttrice pavese si sia subito capita, ha risposto:

“All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.

Sempre restando in tema Amici, ha spiegato che la scelta di iscriversi ai provini è stata eslusivamente sua, dettata da un bisogno di evadere dalla comfort zone in cui viveva:

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino. Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone. Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: “Prova””.

Angelina, figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente (voce dei Matia Bazar), ha dimostrato di avere parecchia stoffa e di cavarsela da sola. Ora, a 22 anni, è sbocciata come cantautrice. Il cognome ‘pesante’ che porta non è un problema: “Non era quella la mia preoccupazione. Sono cresciuta e ho imparato a vedere il lato positivo, la responsabilità per il nome che porto ce l’avrei in ogni caso, come ce l’hanno tutti. Voglio essere apprezzata per quello che sono, poi sulla carta d’identità mi chiamo Angelina Mango”.

Sanremo non è un traguardo ma se dovesse esserci l’opportunità…

Non è un mistero che uno dei traguardi di tutti i giovani cantanti in ‘rampa di lancio’ sia quello di riuscire a sbarcare al Festival di Sanremo che negli ultimi anni ha acquisito sempre più prestigio. Quindi? Si può dire che la kermesse canora ligure del 2024, che sarà di nuovo organizzata da Amadeus, sia un traguardo da raggiungere? “Gli obiettivi non fanno parte di me. Sono sincera, tendo a non averne, forse per paura. Diciamo che il Festival è una possibilità. Io mi vedo cantautrice”.

Spazio poi a un paio di curiosità. La ragazza ha spiegato che ciò che la spaventa maggiormente è rimanere a corto di idee, il “non avere più niente da dire”. A renderla invece contenta e soddisfatta sono le piccole cose, come chiamare la madre per raccontarle qualcosa a cui tiene particolarmente.