Verissimo, Al Bano striglia Amadeus e (non) canta: critiche e ironie

Al Bano Carrisi ‘striglia’ Amadeus. Il cantante pugliese, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha spiegato nel dettaglio ciò che nei giorni scorsi aveva reso pubblico, vale a dire che il direttore artistico del Festival di Sanremo lo ha escluso senza se e senza ma dalla kermesse 2024. Il musicista ha il dente avvelenato. Non tanto perché non sia stato scelto, quanto piuttosto perché nutre il sospetto che ‘Ama’ non abbia nemmeno ascoltato il suo brano.

Carrisi, lo scorso anno, ha fatto una super ospitata al Festival assieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Appagato? Per nulla. Tutte le volte che è stato intervistato di recente ha dichiarato che il suo obbiettivo era quello di tornare in gara sul palco dell’Ariston. Così ad Amadeus ha presentato il brano “Ci devi credere”. Non è andata bene: scartato.

“La mia idea era quella di fare il Sanremo da concorrente”, ha raccontato Al Bano a Silvia Toffanin. Poi la stoccata: “Invece, con molta onestà, il signor Amadeus mi ha scritto: “Caro Al Bano, non cambio idea, a me sta bene quella cosa dell’anno scorso (la super ospitata con Morandi e Ranieri, ndr)”. Io comunque gliel’ho mandata. Ma gli farei una domanda: “Amadeus, ma questa canzone l’hai ascoltata o no?”.

La vena polemica è stata più che palese. Fatto sta che ora il brano “Ci devi credere”, non essendo finito nella rosa di quelli che verranno cantanti al Festival, può essere divulgato e promosso ovunque. Così Al Bano lo ha cantato nello studio di Verissimo. Anzi, a onor del vero, non lo ha cantato, visto che si è sì esibito, ma lo ha fatto palesemente in play back. E infatti sui social lo hanno ‘infilzato’, con diversi utenti che hanno rimarcato la faccenda, facendo piovere non poche ironie. Fiume di sarcasmo anche sulla qualità del brano. Molti coloro che hanno sussurrato che Amadeus ha fatto bene a non volerlo al Festival. In effetti Al Bano, non ce ne voglia, ha intonato canzoni ben più interessanti.