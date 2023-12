Albano fuori da Sanremo tuona su Amadeus: sospetto pesante

A quasi una settimana dall’annuncio dei big in gara al Festival di Sanremo 2024, Amadeus continua a far parlare delle sue scelte. Questa volta a esprimersi è stato un altro grande escluso dalla prossima edizione della kermesse musicale: Albano Carrisi. Il cantautore pugliese è rimasto molto deluso dalla scelta del direttore artistico di estraniarlo dalla prossima edizione del Festival e non le ha mandate a dire. Ecco che cosa ha affermato.

Al Bano escluso da Sanremo 2024: l’accusa ad Amadeus

“La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata“, questa l’affermazione di Albano circa la sua esclusione dal prossimo Festival di Sanremo. Una dichiarazione carica di amarezza per il fatto di essere stato estromesso (qui la lista degli esclusi) dall’edizione della kermesse musicale che, a sua detta, avrebbe potuto essere una degna conclusione per la sua carriera Sanremese.

“Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai”, ha poi precisato il cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Quindi Albano ha spiegato il motivo della sua grande delusione e ha lanciato un’accusa ben precisa al direttore artistico del Festival: “Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente, visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri”.

Come anticipato e come affermato dallo stesso Albano, la sua volontà sarebbe stata quella di chiudere definitivamente il suo rapporto con Sanremo. Quale migliore occasione se non un’ultima partecipazione in gara? Dal suo canto però Amadeus non si è dimostrato d’accordo, motivo per cui ha preferito tenere fuori Albano.

Ma il cantante pugliese non demorde e ha riferito di volersi ripresentare a Sanremo nel 2025, anno nel quale sarà coinvolto nel Giubileo. Chissà se il nuovo direttore artistico (sempre che non sia nuovamente Amadeus) deciderà di soddisfare la richiesta di Albano.

Primi scandali a Sanremo

E se da un lato fa discutere l’esclusione di Albano da Sanremo, dall’altro un brano in gara sta destando numerose polemiche: si tratta del pezzo dei La Sad. Una cosa è certa però, se addirittura il Codacons e l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi scendono in campo contro il Festival, denunciando Amadeus e la Rai, un motivo c’è.

A quanto pare il brano incriminato tratterebbe un tema molto delicato, considerando il momento storico nel quale ci troviamo: la violenza contro le donne, sia verbale che fisica. Stando a quanto affermato dall’Associazione, la presenza in gara del brano dei La Sad sarebbe da considerare pura ipocrisia. È infatti inaccettabile che il pubblico possa trovarsi a dover applaudire una canzone che recita parole come “Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore”.

L’estratto sopracitato è solamente una delle tante frasi offensive contenute nel testo della canzone e che inneggiano all’odio nei confronti della donna. Nell’epoca in cui tutta Italia piange per la triste vicenda di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne che sono state barbaramente uccise dai propri mariti o compagni, non è ammissibile che sul palco dell’Ariston venga dato spazio a violenza e misoginia.

A questo punto rimane una domanda alla quale nessuno al momento ha saputo rispondere: quale è stata la motivazione che ha portato la Rai e Amadeus a scegliere di far salire sul palco dell’Ariston proprio questo trio?