Verdiana, da Tale e Quale a Sanremo: “Ho presentato un brano”

A pochissimo tempo dalla vittoria a Tale e Quale show, Verdiana Zangaro ha già in mente i prossimi importanti traguardi da raggiungere. La cantante ha infatti rilasciato una lunga intervista a SuperguidaTv, nella quale ha parlato della sua carriera ma anche di una delle personalità del mondo dello spettacolo che, come affermato dalla stessa Verdiana, ha giocato un ruolo molto importante nella sua crescita e formazione professionale: Maria De Filippi.

L’esperienza a Tale e Quale show

Fresca di vittoria, nel corso dell’intervista a SuoperguidaTv, Verdiana ha voluto spendere innanzitutto qualche parola sulla sua recente esperienza nel celebre talent show condotto da Carlo Conti: “Tale e Quale Show è stata un’esperienza incredibile. Non mi aspettavo di riuscire a portare a casa le imitazioni che ho fatto nelle diverse puntate perché è stato qualcosa di assolutamente nuovo per me, è stata una bella sorpresa“.

Insomma, si può dire che per Verdiana la partecipazione a Tale e Quale abbia rappresentato sia un tuffo nel passato che un trampolino di lancio per i suoi prossimi progetti lavorativi. Unica pecca, come sottolineato dalla stessa Verdiana, è stato il fatto di non aver potuto interpretare una delle cantanti più famose al mondo, ovvero Whitney Houston. Un’imitazione che la produzione a quanto pare avrebbe deciso di saltare a piè pari per un semplice motivo: evitare a tutti i costi il ricorso alla cosiddetta “black face”.

“Mi sarebbe piaciuto imitare Whitney Houston ma non è stato possibile per via del blackface di cui c’è stata polemica negli anni scorsi. Sono cresciuta con il mito di Whitney e ho iniziato a fare musica perché sognavo di diventare come lei“, ha affermato in proposito la cantante.

L’obiettivo Sanremo

Dopo aver ricordato con piacere l’esperienza appena conclusa a Tale e Quale show, la cantante è subito passata a parlare dei suoi progetti per il futuro. Stando alle sue parole, Verdiana coltiverebbe il sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo un giorno o l’altro. Come biasimarla, in fin dei conti la nota kermesse musicale è sempre stata e sempre sarà una sorta di coronamento della carriera per molti cantanti e musicisti italiani.

“Sanremo è un palcoscenico importante per ogni artista. Io ho presentato un brano con Le Deva e incrociamo le dita anche se siamo consapevoli che il nostro progetto esiste da tanti anni ma che è nel limbo. Non siamo giovani ma non siamo neanche dei superbig. Le quote rosa nella musica sono sempre state poche a eccezione di quest’ultimo anno che ha premiato di più le donne”.

In effetti, Sanremo potrebbe essere l’occasione giusta per dare finalmente lustro a “Le Deva”, il gruppo musicale creato nel 2016 proprio da Verdiana, insieme a Greta Manzi e Roberta Pompa. Chissà se Carlo Conti deciderà di dare loro una possibilità e di ritrovare quindi Verdiana anche nel corso della prossima edizione del Festival.

Il rapporto con Maria De Filippi

Infine, parlando del suo passato, Verdiana non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola nei confronti di colei alla quale deve la sua notorietà, ovvero Maria De Filippi. A renderla famosa fu infatti proprio la partecipazione ad Amici, il celebre talent show condotto proprio dalla De Filippi.

E a proposito del suo attuale rapporto con la celebre conduttrice di Mediaset, la cantante ha rivelato: “Dopo la vittoria a Tale e Quale non ho sentito Maria. Avevo il suo numero di telefono ma penso che lo abbia cambiato. Di recente avevo provato a scriverle ma in una prova di chiamata avevo trovato il telefono spento. Immagino abbia cambiato numero. Di lei ho sempre un bel ricordo e spero di abbracciarla presto”.