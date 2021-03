Vera Gemma e la storia con Teo Mammucari: i rapporti oggi

Forse non tutti lo sanno ma in passato Vera Gemma e Teo Mammucari hanno vissuto una bella storia d’amore. Una relazione sbocciata circa trent’anni fa, quando la figlia di Giuliano Gemma era poco più che ventenne. Insieme all’amica del cuore Asia Argento Vera ha conosciuto in un villaggio turistico Mammucari, diventato solo in seguito uno dei più apprezzati conduttori della televisione italiana.

Sulle pagine del settimanale Diva e Donna Vera Gemma ha ricordato quel legame che, in qualche modo, continua ancora oggi:

“Teo Mammucari? L’ho conosciuto con Asia e ci fidanzammo. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Avevo circa 20 anni. Una grande storia d’amore e ancora oggi siamo amici e ci messaggiamo, ci facciamo gli scherzetti”

Dunque la passione si è tramuta in affetto e amicizia e oggi Vera Gemma e Teo Mammucari sono buoni amici. Così come saranno amiche a vita Vera e Asia Argento. Le due si conoscono fin da bambine grazie ai padri famosi e non si sono più lasciate. Entrambe attrici hanno condiviso l’esperienza a Pechino Express. Vera non ha esitato a definire Asia una sorella, con la quale si confronta sempre e comunque.

Archiviata la liaison con Teo Mammucari, Vera Gemma ha vissuto altri amori importanti, come quello con il musicista Henry Harris, dal quale ha avuto il figlio Maximus che oggi ha dieci anni. Nella vita privata dell’attrice anche un matrimonio finito male con il campione di kung fu Jamil. Da qualche mese Vera è legata a Jeda un manager ventiduenne. La differenza d’età non è un problema per la Gemma soprattutto perché il compagno è molto maturo e responsabile. E, cosa più importante, ha subito instaurato un buon feeling col piccolo Maximus.

Cosa si sa invece della vita privata di Teo Mammucari? Più nulla dopo il rapporto naufragato con Thais Wiggers, ex Velina bionda di Striscia la notizia (era in coppia con Melissa Satta). I due hanno avuto una figlia, Julia, che oggi ha dodici anni. Superata la fine con la modella brasiliana Mammucari non ha più vissuto alcuna relazione importante ma solo fugaci flirt (tra cui uno con l’attrice romana Ilenia Pastorelli). Del passato sentimentale di Teo non si può però non menzionare la liaison con Aida Yespica. I due si sono amati prima dell’incontro tra Mamucari e Thais.