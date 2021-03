Vera Gemma parla per la prima volta del fidanzato Jeda

By

Prima di partire per l’Isola dei Famosi Vera Gemma ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. L’attrice e soubrette è felicemente fidanzata. È stata la stessa Vera a raccontarlo in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Il fortunato è Jeda, 22 anni. È un manager di musica trap con madre italiana e padre arabo.

Vera Gemma, di professione attrice, ha assicurato che la differenza d’età non è un problema. La figlia di Giuliano Gemma ha infatti spento 50 candeline. Vera ha spiegato che non guarda mai all’età anagrafica di una persona ma piuttosto al rispetto e alla sincerità.

Fondamentale, poi, che l’uomo che le sta accanto piaccia al figlio Maximus, che oggi ha dieci anni. Queste le dichiarazioni di Vera Gemma sul fidanzato Jeda di cui è molto innamorata:

“Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”

Una storia importante, iniziata solo di recente, che fa stare bene Vera Gemma, che ha vissuto diverse situazioni sentimentali. Ma Jeda ha tutte le carte in regole per diventare un amore solido e granitico, capace di regalare grandi emozioni.

Vera Gemma ha avuto il suo unico figlio dalla relazione, poi naufragata, con il musicista Henry Harris. Nella vita privata dell’attrice anche un matrimonio finito male con il campione di kung fu Jamil. Del resto si sa davvero molto poco della sfera più intima di Vera, che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express.

Se sulle sue faccende di cuore non si è mai sbottonata troppo, diverso è il discorso “amicizie”. L’amica del cuore di Vera Gemma è Asia Argento. Le due si sono conosciute da bambine grazie ai rispettivi padri famosi e da allora non si sono più lasciate.

Vera Gemma non ha esitato a definire Asia Argento “la sua persona”, quella in grado di capirla e comprenderla fino in fondo, sempre e comunque. La figlia di Giuliano Gemma ha supportato la collega quando si è parlato del caso Harvey Weinstein.

Vera ha infatti ammesso di aver conosciuto il famoso produttore di Hollywood, svelando che l’uomo – oggi in carcere – aveva una vera e propria ossessione per l’Argento. La Gemma e Asia hanno partecipato insieme a Pechino Express: un’avventura che ha suggellato ancora di più la loro amicizia.