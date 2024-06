Vera Gemma ritrova l’amore: la differenza d’età stupisce!

In molti si ricorderanno di lei in seguito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi ma oggi si torna a parlare di Vera Gemma per l’ultimo dei suoi flirt. Questa volta l’attrice e cantante 53enne, che solo pochi mesi fa aveva confermato ai microfoni di Verissimo di aver intrapreso una frequentazione con il rapper Guè Pequeno, oggi ha ritrovato l’amore al fianco di un nuovo ragazzo. Ebbene si, il termine ragazzo non è stato scelto a caso, dal momento che il nuovo flirt di Vera Gemma è molto più giovane di lei.

Chi è il nuovo compagno di Vera Gemma

Si tratta del giovane trapper Mihail Fulga, poco più che ventenne. A quanto pare e stando a quanto rivelato direttamente da Alberto Dandolo su Dagospia, l’attrice e il trapper si sono conosciuti proprio grazie a una collaborazione per l’uscita del nuovo brano di Vera, intitolato “Tigre di razza”.

“Sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore: Vera Gemma ha un nuovo tormentato amore di ben 37 anni più giovane di lei. […] Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jeda’ e la passione travolgente con il rapper Gué Pequeno, la Vera nazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento”.

Quindi, qualche dettaglio in più sull’identità di colui che ha fatto battere il cuore dell’ex naufraga e figlia di Giuliano Gemma: “Lui poco è più che 20enne e si chiama Mihail Fulga in arte Misha Carry di origine moldava. Si frequentano da 3 mesi e tra loro è passione rovente.”

In effetti, come traspare anche dai commenti lasciati dagli utenti dei social, a colpire particolarmente è stata la grande differenza d’età di Vera Gemma e il nuovo compagno. Numeri che di certo non passano inosservati, ma che per la neo coppia non sembrano rappresentare un problema (almeno per ora).

Nel frattempo, la cantante e il fidanzato hanno confermato la notizia della loro relazione postando un carosello di immagini che li ritraggono insieme sui rispettivi profili social, e i fans sono letteralmente impazziti.

La frequentazione con Guè Pequeno

Solo pochi mesi fa, a fine gennaio 2024, Vera Gemma approdava negli studi di Verissimo per dare la notizia circa la sua freschissima frequentazione con il noto rapper Guè Pequeno dopo essere stata criticata per aver detto di essere single anche se non era la verità.

“La volta scorsa ti ho detto che ero single ma che le “audizioni” erano aperte. Il giorno dopo infatti avevo già un appuntamento programmato ma non l’ho detto per scaramanzia. Non potevo sapere cosa sarebbe successo”, aveva quindi affermato Vera Gemma al cospetto di Silvia Toffanin.

L’incontro al quale alludeva la cantante era appunto quello con il noto rapper con il quale, stando alle parole di Vera Gemma, vi era stata prima di tutto una grande amicizia: “Pensa che gli scrivevo anche quando ero a Los Angeles, forse anche troppo, ma ero entusiasta della mia situazione lavorativa.”