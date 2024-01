Vera Gemma pazza di Guè Pequeno: le rivelazioni a Verissimo

Vera Gemma, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 27 gennaio 2024, ha confermato la relazione con il rapper Guè Pequeno. L’indiscrezione era stata lanciata dal magazine Oggi nei giorni scorsi. Fino ad ora i diretti interessati avevano tenuto le bocche cucite, preferendo non confermare ma nemmeno smentire la voce. L’attrice, nel rotocalco di Canale Cinque ha rotto il silenzio. E sì, la love story c’è.

Vera è stata ospite dalla Toffanin poche settimane fa e allora si dichiarò single. Peccato che poche ore dopo uscì la news su Pequeno. Al che la padrona di casa di Verissimo, nella puntata del 27 gennaio, ha domandato perché non avesse rivelato allora la faccenda:

“Quando sono venuta ospite qua la scorsa volta ti avevo detto che ero single ma che le audizioni erano aperte.. e avevo già programmato un’audizione per la sera dopo! Quell’audizione era con Guè Pequeno, un’audizione avvenuta dopo una lunga amicizia via chat. Ci eravamo scritti e condivisi parecchie cose. Mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles perché il mio film era fra i papabili candidati all’Oscar. Lui ha molto gusto per l’arte, intelligente e profondo. Lui è lontano dallo stereotipo del rapper, sono felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui”.

Vera ha poi aggiunto che per il momento non ci sono particolari progetti futuri e che la relazione la vive alla giornata. Tirerà le somme tra qualche mese, quando i tempi saranno più maturi per comprendere se ciò che sta provando è un flirt passionale che brucerà rapidamente oppure se ci sarà la possibilità di vedere germogliare qualcosa di più solido e stabile: “Quello che riserva il futuro non si sa, quel che sarà sarà. Tornerò fra due mesi per fare il punto della situazione. Io sono pericolosa e non si può sapere che succederà da un momento all’altro“.

Vera Gemma e la stima per il padre

Vera è figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti. Cresciuta tra Roma e i set cinematografici del padre, ha iniziato a recitare da bambina. A soli 8 anni è comparsa nel film Il grande attacco. Nel corso dell’intervista a Verissimo ha commemorato il genitore, scomparso l’1 ottobre 2013.

Quel giorno, a Cerveteri, fu coinvolto in un drammatico incidente stradale. Venne trasportato all’ospedale di Civitavecchia, dove spirò poco dopo l’arrivo a causa di un arresto cardiaco. Il comune di Roma organizzò la camera ardente in Campidoglio, mentre i funerali si svolsero nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del Popolo.

In memoria della sua giovanile esperienza, la bara fu sostenuta da una squadra di Vigili del Fuoco. Giuliano è tumulato nella tomba di famiglia del cimitero di Prima Porta, a Roma.