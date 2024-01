Vera Gemma e Guè Pequeno: emergono nuovi dettagli

Lo scoop che ha fatto impazzire gli italiani qualche giorno fa sembra già finito. Il settimanale Oggi, due giorni fa, ha lanciato il gossip: la nuova coppia del 2024 è formata da Gué Pequeno e Vera Gemma.

In queste ore, stanno spuntando nuove informazioni sulla coppia più inaspettata del momento. Secondo Alessandro Rosica la loro non è una storia, ma una passione già consumata.

Altri dettagli sono stati aggiunti da Alberto Dandalo e Fabrizio Corona. Pare che tra i due la conoscenza sia avvenuta tramite i social, Gué è rimasto particolarmente colpito dalle foto della Gemma. Poi c’è stato un incontro a Milano e i due sono andati nel loft del rapper.

Dopo che la notizia è uscita sembra però che “Gué sia scappato dall’Italia“, andando a St. Mortiz con l’amico. La cosa pare non essere piaciuta all’attrice che ha pubblicato degli scatti osè taggando l’acerrimo nemico del rapper: Marracash. Secondo molti si è voluta vendicare.

Ad aggiungere il suo zampino il re dei paparazzi che ha pubblicato la notizia, chiedendosi: “Ma che si è fumato Pequeno per stare con Vera Gemma?“. Ma il commento di Corona non è piaciuto alla figlia del grande regista che gli ha mandato un vocale che lui prontamente ha pubblicato.

“Sei uno str*zo a scrivere quella cosa. […] I tuoi canoni di bellezza di una donna non ci interessano. Io piaccio agli uomini e anche tanto, da sempre, non ho mai avuto un problema a sedurre e conquistare uno che mi piaceva. Tra l’altro sono una fi*a. Il fatto che non piaccia a te, è una tua analisi non significa che io non sia di una bella diversa, una figa classica a cui sei abituato tu, premesso che ti piaccia veramente. È di pessimo gusto quello che hai scritto. Anche quello che hai scritto a lui ‘che ti sei fumato’, di pessimo gusto“