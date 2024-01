Vera Gemma e Gue Pequeno stanno insieme: coppia a sorpresa

Vera Gemma e Gue Pequeno sono una nuova coppia. A rivelare il primo sorprendente gossip del 2024 è il settimane Oggi, che ha assicurato che sarebbe nato ufficialmente l’amore tra l’attrice e il noto rapper. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti circa quattro mesi fa tramite social. Non è chiaro chi abbia inviato il primo messaggio, ma pare che, prima dell’incontro effettivo, ci sia stato un lungo corteggiamento virtuale. Alla fine, una manciata di giorni fa, sarebbe avvenuto il primo appuntamento, che pare essersi concluso in maniera molto passionale. Oggi ha poi anticipato che rivelerà ulteriori dettagli e retroscena sulla nuova coppia nel numero in uscita giovedì, 11 gennaio.

Solamente ieri, 7 gennaio, Vera Gemma è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice è stata protagonista di una lunga intervista, in cui ha parlato della sua difficile infanzia, del rapporto con il padre Giuliano Gemma, della sua carriera e dell’amore per il figlio, Maximus Giuliano. Chiaramente, non poteva mancare la domanda sull’amore. Incalzata dalla Toffanin, però, Vera ha dichiarato di essere single. Non solo, ha persino invitato nuovi corteggiatori a candidarsi per un’eventuale nuova relazione. Ebbene, neanche 24 ore dopo, è stato invece rilevato un dettaglio che intendeva probabilmente tenere segreto, ovvero che il suo cuore sarebbe già occupato.

La notizia di una presunta storia tra l’attrice e Gue Pequeno ha lasciano tutti di stucco. Si tratta infatti di una coppia totalmente inaspettata. Le reazioni sul web sono stati molteplici e gli utenti si sono giù sbizzarriti tra post e tweet. Adesso, non resta che attendere giovedì per scoprire maggiori informazioni riguardo la nuova coppia. In tutto ciò, è necessario specificare che i due diretti interessati non hanno ancora confermato la relazione, di conseguenza non è ancora possibile affermare con certezza se la notizia sia vera o falsa. Nel caso, rimane da vedere quando e se il cantante e l’ex naufraga decideranno di uscire ufficialmente allo scoperto.

Vera Gemma e Gue Pequeno: i loro amori passati

Nella corso della sua vita, Vera Gemma ha avuto diverse relazioni amorose. Nel 2001, ha sposato un campione di kung-fu di nome Jamil. Dopo pochi anni, però, il matrimonio è naufragato. Successivamente, ha iniziato una relazione con il musicista Henry Harris, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Maximus Giuliano. Recentemente, è stata legata al giovane produttore musicale Jeda, apparso più volte in studio durante il percorso dell’attrice all’Isola dei Famosi. Nel 2023, però, la storia tra di loro è ufficialmente terminata.

D’altro canto, anche Gue Pequeno ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Negli anni, il rapper è stato beccato con diverse donne famose: ha avuto flirt con Elena Morali, Nicole Minetti, Sara Tommasi e la modella Natalia Bush. Nel 2019, ha conosciuto la modella cubana Yusmary Ruano, dalla quale ha avuto una figlia, Celine, nel 2021.