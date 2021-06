Vera Gemma e il fidanzato Jeda: dove e come si sono conosciuti

In barba a critiche e malelingue la storia d’amore tra Vera Gemma e il fidanzato Jeda procede a gonfie vele da oltre un anno. Un amore forte, intenso e soprattutto vero, che non risente minimamente della grossa differenza d’età. La figlia di Giuliano Gemma ha infatti 50 anni mentre il suo compagno appena 22. Ma dove, quando e come si sono conosciuti Vera e Jeda?

Galeotta è stata la prima quarantena, quella della primavera 2020, quando l’emergenza Coronavirus è esplosa in Italia. Vera Gemma, come raccontato al settimanale Grand Hotel, aveva deciso di fare una diretta Instagram con l’amica del cuore Asia Argento. Una diretta spassosa e divertente, per ingannare la noia del lockdown. Tra i tanti che hanno seguito quella diretta c’era anche Jeda che subito dopo ha scritto un messaggio in privato alla Gemma.

L’attrice ed ex domatrice di leoni non è solita leggere i messaggi di sconosciuti ma è rimasta stregata dalla foto di Jeda. Vera Gemma ha dunque deciso di rispondere e dare una chance a quel follower così giovane. Tra chat e videochiamate il rapporto tra Vera e Jeda è diventato più che mai forte e reale.

Nonostante la giovane età Vera Gemma ha subito capito di avere davanti un ragazzo speciale, una persona fuori dal comune, con una storia di sofferenza e di riscatto che ha toccato parecchio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Jeda è cresciuto nella periferia milanese, solo con il padre marocchino.

La madre l’ha abbandonato quando Jeda aveva appena dodici anni, portandosi via il fratello più piccolo. Un grande dolore che ha fatto maturare in fretta il fidanzato di Vera Gemma. A venti anni Jeda ha iniziato a fare il manager di cantanti rapper e trapper, cercando di farsi largo nel complicato mondo della musica.

Ogni mattina Jeda svegliava Vera Gemma con una canzone trap e i due passavano le notti a chiacchierare senza sosta. Per 45 giorni si sono raccontati al telefono e il manager ha corteggiato senza timore l’ex concorrente di Pechino Express.

Il primo incontro è avvenuto il 5 giugno 2020 nella hall di un albergo di Milano. Appena si sono visti Vera Gemma e Jeda si sono concessi un lungo abbraccio.

“L’ho abbracciato come se lo conoscessi da sempre. Era esattamente la persona che mi aveva conquistata al telefono. Da quel momento non ci siamo lasciati nemmeno per un secondo. Quando sono partita per l’Isola dei Famosi gli ho affidato mio figlio Maximus. Con lui Jeda è incredibilmente dolce: se ne prende cura, gli fa fare i compiti, lo accompagna dagli amici… Si è preso insomma il pacchetto completo”

In futuro Vera Gemma non esclude la possibilità di convolare a nozze col suo Jeda. L’attrice ha già due divorzi alle spalle ma non ha paura di indossare di nuovo l’abito bianco.