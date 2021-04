Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: origini, lavoro e quel dramma infantile

Jeda Filal ha portato una ventata d’aria fresca e curiosità all’Isola dei Famosi 2021. Il fidanzato di Vera Gemma ha subito creato un certo interesse attorno alla sua figura. Il motivo? La grossa differenza d’età tra i due: lui solo 22 anni, lei 50. Un divario che ha scatenato critiche e malelingue ma che non è mai stato un problema per i diretti interessati. Ma chi è Jeda e da dove arriva?

Jeda Filal è figlio di immigrati marocchini (il padre lavora come meccanico) e per anni è stato vittima di discriminazione razziale. È cresciuto nell’hinterland milanese, più precisamente a Motta Visconti, dove non ha avuto una infanzia facile. Il suo sogno era quello di diventare un calciatore del Milan ma alla fine sta facendo carriera come produttore musicale.

Quando aveva dodici anni Jeda ha perso la madre: la donna è andata via di casa portando con sé l’altro figlio più piccolo. Un grande dolore per Filal, che non ha più rivisto la madre da allora. Il giovane è andato avanti solo con un genitore e senza il fratello. Questo ha portato Jeda a crescere velocemente e ad essere più maturo di molti suoi coetanei.

Una caratteristica che ha subito colpito Vera Gemma, che ha conosciuto il fidanzato nel 2020. Anche l’attrice ha perso la madre quando era molto giovane. A tal proposito Jeda Filal ha raccontato a Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 29 aprile:

“Non è stato semplice parlare di certe cose, nemmeno con lei, ma ci siamo aiutati a vicenda e ci siamo liberati”

Il 22enne ci ha tenuto però a precisare che non ha cercato in Vera la figura materna che gli è mancata. A detta di Jeda la Gemma non è come sua madre bensì la donna di cui è innamorato profondamente. Una persona fantastica e decisamente rara da trovare a questo mondo.

Jeda Filal ha inoltre ribadito che non sta con Vera Gemma per interesse o perché non ha una casa ma semplicemente perché è innamorato di lei e sogna un futuro in sua compagnia. Il ragazzo ha instaurato un buon rapporto pure con Maximus, il figlio che Vera ha avuto dieci anni fa dall’ex fidanzato, il musicista Henry Harris.