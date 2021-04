Jeda Lenfoire, il fidanzato di Vera Gemma, non se ne sta più zitto su Instagram e non solo. È diventato un volto di questa Isola dei Famosi 2021, anche Ilary Blasi lo adora e il pubblico è pazzo di lui. Ma c’è chi invece non ha accettato di buon grado la presenza di Jeda all’Isola dei Famosi e avrebbe provato a metterlo in difficoltà. Oggi il fidanzato di Vera ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram contro un opinionista 40enne di cui non ha fatto il nome. Era chiaro però si riferisse a Roger Garth e la conferma è arrivata a distanza di qualche ora, perché è stato raggiunto da Fanpage.

Lo scontro a distanza tra Jeda e Roger Garth in realtà va avanti da un bel po’ ormai. Oggi nel suo sfogo Jeda si è detto pronto a far cadere la maschera da finto buonista dell’opinionista 40enne, destinatario del suo attacco. E così ha fatto. Innanzitutto ha confermato che l’opinionista che varrebbe “quanto una calza bucata” è proprio Garth. Ha chiarito che si riferiva a una serie di fatti accaduti dietro le quinte all’Isola dei Famosi ma non solo. Innanzitutto Jeda non ha per nulla gradito che l’amico di Ubaldo Lanzo a Domenica Live abbia paragonato Vera Gemma a Joker. A tal proposito ha detto: “Non può mancare di rispetto a una donna in questo modo, denigrandola per l’aspetto fisico”.

Jeda è poi passato a raccontare per filo e per segno cosa è successo dietro le quinte con Roger Garth all’Isola dei Famosi. Ha svelato che in occasione della prima puntata lui era molto emozionato, visto che era la sua prima volta in televisione. In postazione trucco e parrucco, Roger si sarebbe avvicinato a lui e gli avrebbe chiesto il motivo per il quale si trovasse all’Isola. Quando lui ha risposto di essere il fidanzato di Vera Gemma, l’opinionista avrebbe commentato in maniera sgradevole:

“Gli ho spiegato che ero il ragazzo di Vera e lui mi ha risposto ‘Ah, mi dispiace tantissimo per te, mi dispiace che stai con Vera’. Il sottotesto era: come fai a stare con lei? Ho preferito non replicare e sono rimasto zitto”

Non è finita qui. Jeda è andato avanti nel racconto parlando di due giorni dopo, quando Roger Garth ospite dalla d’Urso lo avrebbe definito debole e manipolabile. Anche in questa occasione Jeda ha preferito rimanere in silenzio, ma poi è successo altro: