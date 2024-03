Vera Gemma furiosa contro la Regina del Pop: “copiona str..za”

Vera Gemma torna a far parlare di sé. L’eclettica artista, figlia d’arte ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore su Instagram ha pubblicato delle storie in cui sostiene di essere vittima di un… furto di stile. Ad appoggiarla ci sono anche i messaggi di Romina Power. La colpevole sarebbe niente di meno che la Regina del Pop mondiale, che ha pubblicato il suo album country questa settimana.

Camperos, outfit total white e cappello da cowgirl. Questo il look incriminato, che siamo abituati a vedere nelle apparizioni pubbliche di Vera Gemma. Secondo la regista, queste caratteristiche contraddistinguono il suo stile, unico e… a quanto parte tutt’altro che inimitabile.

Nella giornata di ieri infatti sono apparse delle curiose storie sull’account Instagram di Vera. L’attrice ha mosso importanti accuse nei confronti di una donna che al momento si trova sul tetto del mondo: Beyoncé. La cantante infatti ha pubblicato il suo nuovo album Cowboy Carter lo scorso venerdì, dando inizio ad una nuova era musicale tutta a tema country.

Nel primo post pubblicato sul profilo, la regista commenta un collage di foto in cui appaiono lei e la pop star americana con outfit molto simili:

Beyoncé, l’originalità

Ma questa non è stata l’unica storia provocatoria. Gemma ha continuato pubblicando uno screenshot di alcuni messaggi inviati da un suo follower. L’utente risponde alla foto precedente e sostenendo le accuse mosse dall’attrice e quest’ultima aggiunge l’adesivo della corona.

Le frecciatine verso la regina del Pop sembravano essere terminate, ma questa mattina Vera ha aggiornato le sue storie Instagram condividendo con i suoi followers un nuovo contenuto riguardate il presunto “furto di stile“.

L’artista romana ha pubblicato un nuovo screen. Stavolta la foto riporta la conversazione Whatsapp tra lei e Romina Power. E’ proprio la cantante di Felicità, questa volta, ad avvisare Vera Gemma della somiglianza del suo look a quello di Beyoncé. L’ex moglie di Albano ha infatti inviato una foto della pop star accompagnata da un “guarda chi ti sta copiando!“. Poi ha ribadito il suo disappunto con un “BEYONCE’ COPIONA” con tanto di caps lock ed emoji del pollice in giù.

La conversazione termina con la Gemma che risponde a Romina rincarando la dose e insultando Beyoncé:

Copiona stronza

Da quanto pubblicato, sembra veramente che Vera Gemma creda che una delle personalità più importanti dei nostri tempi abbia copiato il suo look da cowgirl e… non è neanche la sola a pensarlo. Certo, sicuramente gli outfit sono simili, ma non crediamo che l’invenzione dello stile country si debba imputare proprio alla figlia di Giuliano Gemma. In ogni caso, siamo felici di avere anche noi la nostra Beyoncé, accompagnata oltretutto dal rapper Gue Pequeno, che a questo punto definiremmo il nostro Jay-Z.