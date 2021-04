Vera Gemma: cosa pensa di lei la suocera, la madre del fidanzato Jeda

La relazione sta facendo discutere per via della grossa differenza d’età: lei 50 anni, lui 22

Mentre Vera Gemma continua la sua avventura all‘Isola dei Famosi in Italia non si fa che parlare della relazione d’amore dell’attrice con Jeda, manager musicale 22enne. I due stanno insieme da circa un anno ma il loro rapporto è venuto a galla solo ora data la partecipazione di Vera al reality show di Ilary Blasi. Nei giorni scorsi Jeda ha raccontato come ha conquistato la compagna e qualcuno ha parlato di rapporti tesi tra la famiglia del giovane e la Gemma.

Ebbene, niente di più falso: Giuliana Gemma, la sorella maggiore di Vera, ha smentito questa fake news a Domenica Live di Barbara d’Urso. La figlia del defunto Giuliano Gemma ha chiarito che la naufraga dell’Isola dei Famosi è benvoluta dalla famiglia di Jeda. Non solo: la mamma del manager ha subito instaurato un bel legame con Vera e fa il tifo per lei nel programma di Canale 5.

Dunque, quella tra Vera Gemma e il fidanzato Jeda è una storia d’amore seria e stabile, con tanto di benedizione da parte della famiglia di lui. Jeda non è da meno: il manager di musica trap è diventato subito amico della sorella di Vera e del figlio Maximus.

Vera Gemma è infatti mamma di un bambino di dieci anni nato dalla liaison con il musicista Henry Harris. Nella vita privata dell’attrice anche un matrimonio finito male con il campione di kung fu Jamil. Del resto si sa davvero molto poco della sfera più intima di Vera, che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express.

Nel salotto di Barbara d’Urso Giuliana Gemma ha inoltre ribadito che Jeda non ha di certo cercato Vera Gemma per via della sua popolarità. A detta di Giuliana forse Jeda, vista la sua giovane età, neppure conosce la grande carriera di Giuliano Gemma, scomparso nel 2013 a causa di un incidente stradale.

Giuliana e Vera Gemma sono nate dal primo matrimonio di Giuliano Gemma, quello con Natalia Roberti durato dal 1973 al 1995 (anno della prematura scomparsa della donna). Nel 1997 Gemma è poi convolato a nozze con la giornalista Baba Richerme.