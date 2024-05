Ventura si apre sul body shaming: anche lei come Ambra Angiolini

Simona Ventura è stata tra le ospiti di Alberto Matano a La vita in diretta. Nella fascia pomeridiana di Rai 1, il conduttore e i suoi ospiti hanno affrontato diversi argomenti, tra cui anche il caso che sta spopolando di recente sul web. Ormai non si fa altro che parlare di Ambra Angiolini e della sua recente rivelazione.

Ai tempi di Non è la Rai, l’artista romana è stata presa di mira a causa del suo aspetto fisico e, in particolare, per il suo peso. Moltissimi giornalisti di quel periodo avevano scritto interi articoli incentrati su quanto la Angiolini fosse ingrassata, scatenando l’indignazione dei fan odierni dell’artista. Bella e brava, Ambra Angiolini è una delle celebrità più note del Bel Paese. Sembra dunque molto strano che un’artista del suo calibro possa essere stata vittima di quello che oggi sarebbe vero e proprio body shaming. All’epoca di Non è la Rai, la bella Ambra era ancora un’adolescente, ma aveva già la strada spianata di fronte a sé grazie al suo incredibile talento. Solo di recente l’attrice e cantante romana ha svelato il triste retroscena del passato. La collega Simona Ventura ha deciso di raccontare a sua volta cosa le è accaduto in passato.

A La vita in diretta, la Ventura ha svelato di essere stata vittima di commenti spiacevoli sull’aspetto fisico, proprio come è successo alla Angiolini da giovane. Super Simo (come la chiamano i fan di lunga data) ha però specificato di essere stata presa di mira quando era ormai adulta e con una carriera ben avviata. Nel caso della Angiolini, invece, all’epoca l’artista aveva appena 14 anni e non era pronta all’orda di commenti ricevuti.

La Ventura ha poi continuato dicendo di capire la Angiolini, avendo anche lei subito commenti spiacevoli sul suo fisico. Nel caso della celebre Simona, però, le critiche avevano l’effetto di spronarla ancora di più. La conduttrice e gli altri ospiti in studio hanno poi concordato sul ringraziare la famiglia di Ambra, presente ieri come oggi, e fondamentale per aiutarla a superare le critiche quando era ancora solo una ragazzina.