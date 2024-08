Ventura canta il liscio, clip virale. Web: “più ti diverti più sei stonata”

Dopo le nozze da sogno con Giovanni Terzi, Simona Ventura si gode l’estate. Oltre a vacanze all’insegna del relax in location mozzafiato, la conduttrice trova anche il tempo per tornare nella sua terra. Stavolta, in particolare, non si è recata in Romagna solo per piacere. Proprio in questi giorni infatti, Simona e Giovanni si trovano a Rimini per inaugurare e partecipare alla quarta edizione di una kermesse culturale da loro creata. Tra interviste e momenti musicali, anche la stessa showgirl si è messa in gioco, quando insieme a Mirko Casadei si è lanciata in una performance canora. Il momento è esilarante e va subito virale sui social tra tanti elogi e qualche battutina.

Lo sappiamo, la neo-sposa Simona Ventura, oltre ad essere una grande professionista, è anche una persona altamente autoironica. La conduttrice non stenta a mettersi in gioco e a mostrare al pubblico anche la parte più vera di sé, nel bene e nel male. L’abbiamo visto a partire dalle sue prime esperienze in tv, fino ad arrivare a Citofonare Rai Due e Che Tempo Che Fa.

E’ proprio nel programma di Fabio Fazio, tra l’altro, che la showgirl dà il meglio di sé. Nel corso dell’ultima stagione la Ventura si è confrontata con numerosi big della musica, scherzando sulle sue dubbie doti canore, tanto da duettare con alcuni di loro. L’abbiamo così vista cantare con Claudio Baglioni e Gianna Nannini, oltre a regalarci divertenti esibizioni in solitaria sui successi del momento.

In questo modo, pian piano, le performance di Simona Ventura sono diventate quasi un vero e proprio trend sui social che, a quanto pare, non si ferma neanche d’estate. Proprio negli scorsi giorni infatti, la conduttrice, invitando Mirko Casadei a cantare sul palco della kermesse riminese La Terrazza della Dolce Vita, è stata coinvolta nell’esecuzione della Mazurca, un classico del liscio.

Video dell’esibizione e commenti dal web

In un attimo Simona si è lanciata sul palco, trasformandosi in una cantante da balera. Il video del momento, pubblicato anche dalla conduttrice stessa, sta spopolando sul web ed è impossibile non sentire le stonature.

Così, qualcuno fa presto a commentare “più ti piace cantare, più sei stonata, gli stonati sono con te“, mentre un altro utente sottolinea “non ha nulla da perdere, ha contribuito alla storia della tv!“.

Insomma, nonostante le velate critiche al talento canoro, che suonano più come battute, è indubbio che con questa sua spontaneità Simona Ventura, dopo un periodo professionale non brillante, negli ultimi anni sia riuscita a riconquistare davvero tutti. Sono migliaia infatti, i commenti di chi elogia l’autoironia e la purezza che la contraddistinguono.