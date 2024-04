Simona Ventura, paresi facciale: la conduttrice lascia la diretta

In questa domenica 14 aprile, Simona Ventura è tornata in onda su Citofonare Rai2 mostrando di nuovo una paralisi parziale del viso. Nella scorsa puntata, la conduttrice aveva già coraggiosamente rivelato di essere affetta dalla paralisi di Bell. Questa condizione, che colpisce il nervo facciale, è fortunatamente trattabile e non lascia effetti permanenti. La Ventura aveva spiegato di aver iniziato una terapia a base di cortisone, assicurando che sarebbe presto stata meglio. Ebbene, a distanza di una settimana, la situazione non è cambiata.

Questa mattina, Simona ha pubblicato il consueto video nel backstage di Citofonare Rai2, invitando con entusiasmo i suoi followers a seguire in numerosi la trasmissione. Vedendola ancora con viso paralizzato a metà, moltissimi le hanno suggerito di riposarsi e di non mettere così alla prova il suo fisico. “Ti amo ogni istante di più”, è stato il messaggio del compagno, Giovanni Terzi. Ma, poco dopo l’inizio del programma, la Ventura è stata costretta ad abbandonare la diretta.

Nonostante la sua incredibile forza, Simona ha deciso di lasciare lo studio, dichiarando di aver bisogno di riposo. Con gli occhiali da sole per cercare di coprire in parte la paresi, SuperSimo ha annunciato: “Mi sento di andare a riposo”. Paola Perego, collega e amica di Simona Ventura, ha elogiato il coraggio di quest’ultima per aver tentato nuovamente di portare avanti il suo lavoro. Tuttavia, ha ammesso che la situazione è diventata effettivamente difficile da gestire:

Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così.

Al che, la Ventura ha ringraziato la “socia” e ha aggiunto: “L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me”. Paola Perego ha anche esortato la presentatrice a prendersi finalmente una pausa, sottolineando come lo stress può rallentare il processo di guarigione. Conoscendo lo spirito instancabile dell’amica, Paola l’ha “strigliata” più volte, dicendole scherzosamente che controllerà personalmente se si riposerà veramente.

Simona si prenderà quindi qualche giorno di pausa, motivo per il quale probabilmente non la vedremo neanche questa sera, domenica 14 aprile, a Che Tempo che Fa. Martedì, 16 aprile, sarà poi ospite da Francesca Fagnani a Belve, ma l’intervista dovrebbe essere già registrata. Non resta che attendere per capire se la conduttrice riuscirà a riprendersi in tempo per domenica prossima, così da tornare alla conduzione del suo talk domenicale.