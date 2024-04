Ventura, anticipazioni Belve: l’uso di droghe e il flirt con Galliani

Questa sera Simona Ventura sarà ospite da Francesca Fagnani a Belve dove parlerà di alcuni temi scottanti. Tra questi il presunto flirt con Adriano Galliani e la voce sul fatto che da giovane abbia fatto uso di droghe.

La conduttrice ha rivelato che non c’è mai stato nulla con il dirigente sportivo, soprattutto perché non le è mai piaciuto esteticamente. Ma c’è stata questa diceria che è circolata per un po’ di anni sul fatto che avessero avuto una storia. Lei ha spiegato che c’è stato un grosso fraintendimento a causa di una truccatrice e da quel momento in poi tutti hanno creduto a questo rumor. In quegli anni la Ventura lavorava a Mediaset e grazie a quella voce è riuscita ad ottenere dei privilegi particolari.

Simona ha chiarito anche che non ha mai fatto uso di droghe. Spesso c’è stata questa diceria. In molti vedendola sempre di buonumore e con grande energia hanno associato ciò all’uso di stupefacenti. Ma lei nega, ha spiegato che questa positività fa parte del suo carattere. Per fortuna professionalmente queste dicerie non l’hanno danneggiata poiché nessuno ha mai creduto a ciò.

belve francesca fagnani simona ventura il gossip sulle droghe pic.twitter.com/7uGhC4gVki — spirito archive (@sidespirito) April 16, 2024

Anche a Belve con metà viso bloccato…

Anche questa sera vedremo la conduttrice con metà viso bloccato a causa della paresi di Bell che l’ha colpita una settimana fa. Domenica 7 aprile, a Citofonare Rai2, aveva chiesto al cameraman di non riprenderla di fronte proprio perché aveva questo problema a causa del freddo. Poi una settimana dopo, nella puntata del 14 aprile, si è dovuta ritirare dalla trasmissione.

Simona ha spiegato di non stare bene, nonostante abbia provato ad affrontare questo problema e ad andare lo stesso in tv, non curante di come potesse apparire. Ma ora ha bisogno di fermarsi. La conduttrice ha lasciato, in diretta, le redini del programma a Paola Perego. E la sera stessa sarebbe dovuta andare da Fabio Fazio a Che tempo che fa ma ha preferito fare un collegamento da casa.

Nonostante Belve sia registrato anche qui appare con metà viso bloccato, seppur in una forma più lieve. Simona si sta curando e presto tornerà a stare meglio.