“Venier, vergogna. 70 anni e sottostai a ciò”: replica sincera di Mara

Qualcuno, anzi più di qualcuno, non ha perdonato a Mara Venier la lettura in diretta a Domenica In del comunicato scritto dall’ad Rai Roberto Sergio. La nota, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, fu pro Israele e venne fatta leggere dopo l’ospitata di Ghali nello speciale Sanremo. Il cantante si pronunciò contro le vittime civili di Gaza. Dopo l’episodio la trasmissione della Tv di Stato e la conduttrice veneziana sono stati travolti da una bufera. In particolare sulla ‘Zia’ è piovuto di tutto. E tuttora c’è chi la continua a criticare ferocemente sui social. Nelle scorse ore un utente, in modo piuttosto maleducato, le ha detto che dovrebbe “vergognarsi tantissimo” per ciò che ha fatto e che a “70 anni” (la conduttrice per la cronaca ne ha 73) “non dovrebbe sottostare a certe cose”. Il riferimento è stato naturalmente alla lettura del comunicato della discordia.

Ebbene, la Venier, a differenza di altre volte in cui ha piazzato risposte piccatissime contro gli hater, in questo frangente si è lasciata andare ad una confessione sincera, ammettendo di essere caduta in errore. Quindi ha chiesto scusa: “Si può sbagliare, e sono umana. Si può chiedere scusa. Pace”. Una replica che ha lasciato un po’ stupiti. Anche perché per la prima volta la regina della domenica televisiva si è sentita in dovere di domandare scusa senza alcun “ma, però”. Dunque lei stessa ritiene che il comunicato dell’ad Rai non avrebbe dovuto essere letto o per lo meno condiviso completamente.

Ma già si guarda avanti, le polemiche se le porta via il tempo. E infatti la Venier non ha alcuna voglia di fermarsi. Anzi è più arzilla che mai e ne ha ben donde, a giudicare dalla notiziona, per quel che riguarda Domenica In, dell’ultima ora. Il 3 marzo, tra gli ospiti in studio, accoglierà nientepopodimeno che Barbara d’Urso.

L’ex Lady Cologno, per la sua prima apparizione in tv dopo il traumatico addio a Mediaset, ha scelto proprio Domenica In. Se ne sentiranno delle belle. E non c’è dubbio che nascerà qualche nuova polemica. Ma pure questa volta il tempo se la porterà via…