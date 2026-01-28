Venier, marito: “Quasi morto con farmaco per dimagrire. Vivo grazie a Mara”

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, si svela in una nuova intervista sul settimanale Chi. Alla rivista, il produttore cinematografico, che tra qualche giorno compirà 84 anni, ammette che l’ultimo anno è stato il più brutto della sua vita. Questo perché si è ritrovato spesso ricoverato in ospedale. In particolare, si concentra sul momento in cui ha rischiato di morire a causa di un farmaco assunto per dimagrire. In quella circostanza è stata fondamentale la presenza della conduttrice di Domenica In.

Innanzitutto, nel 2025 Carraro si è rotto la schiena ed è finito sulla sedia a rotelle. Tramite un particolare macchinario e a un bravo specialista, in pochi giorni, è riuscito a rimettersi in piedi. Ma i problemi non sono, appunto, finiti qui per l’editore. Il calvario è davvero iniziato a causa di una cura dimagrante, durante la quale è finito in ospedale a lottare tra la vita e la morte. I sintomi si sono fatti notare una sera, quando ha accusato una pancreatite acuta. “E meno male che Mara c’è”, dichiara Nicola sulla Venier, che a ottobre scorso ha per l’ennesima volta annunciato il suo ultimo anno al timone di Domenica In.

In ospedale, gli dicono che era “in fin di vita”, sebbene lui non avesse proprio questa sensazione. Riescono, fortunatamente, a salvarlo i medici. Ma come è arrivato a vivere questo dramma? Carraro spiega che un dottore gli aveva prescritto “un farmaco per perdere peso”, che doveva aiutarlo a camminare meglio. Ebbene quel medicinale gli ha appunto provocato la pancreatite. “Il San Raffaele era pieno di casi così”, assicura oggi il marito di Zia Mara. Superare il tutto non è stato semplice, in quanto è stato ricoverato in ospedale per ben tre settimane. “Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma”, aggiunge.

Oltre l’aiuto dei medici, il produttore cinematografico ha potuto contare sul supporto della Venier:

“Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi”

Parole di gratitudine quelle di Carraro nei confronti di sua moglie, che oggi definisce, a distanza di 26 anni dall’inizio della loro storia d’amore, “una donna straordinaria”. Sapeva che lo fosse ancora prima di conoscerla, in quanto tutti già le parlavano di lei e il destino ha voluto che alla fine finissero insieme, diventando una delle coppie più solide.