Venier bacchetta Fox, “una gaffe!”: c’entrano Ventura e Terzi

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha nuovamente ospitato in studio Paolo Fox per parlare di quello che il 2025 riserverà in amore ai diversi segni zodiacali. L’astrologo ha quindi predetto il futuro di alcune coppie presenti in studio, tra cui quella composta da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Proprio in merito ai due Fox ha involontariamente commesso una gaffe, venendo prontamente bacchettato dalla conduttrice. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 la prima puntata di Domenica In dopo la pausa dovuta alle feste natalizie. Così come nell’ultima puntata del 2024, Mara Venier ha ospitato in studio l’astrologo Paolo Fox per parlare di quello che il 2025 riserverà ai segni zodiacali a livello amoroso. Nello specifico Fox ha predetto il futuro di alcune coppie ospiti, basandosi sulle affinità tra segni e l’oroscopo relativo ad ognuno di loro. Tra le coppie era presente in studio anche quella composta da Simona Ventura (ariete) e Giovanni Terzi (cancro). L’astrologo ha iniziato dicendo che le storie tra ariete e cancro non sono mai semplici a causa delle differenze tra i due segni.

Paolo ha poi aggiunto che se i due si fossero incontrati prima, in età giovane, probabilmente le cose tra loro sarebbero andate diversamente. A quel punto Mara Venier gli ha chiesto se sapeva come si fossero conosciuti Simona e Giovanni, scatenando un’involontaria gaffe da parte dell’astrologo. Quest’ultimo ha difatti sottolineato come non legga i gossip, portando la conduttrice a bacchettarlo prontamente. La zia Mara ha difatti evidenziato a Fox come, nel caso di Ventura e Terzi, il termine gossip sia improprio in quanto alla fine i due si sono sposati. Non contento l’astrologo ha tuttavia ribadito di non essere interessato ai gossip e, di conseguenza, di non leggerli.

Nel corso della sua predizione a Simona e Giovanni, Mara ha anche invitato Paolo ad essere meno “pretigno” e dire le cose più apertamente. Poco dopo la coppia si è esibita in una canzone e Fox si è evidentemente portato le mani in viso e, successivamente, toccato le orecchie. Quando il pubblico ha chiesto un bis alla coppia, Paolo ha anche affermato “No vabbè, dai!” lasciando intendere come non avesse apprezzato troppo la loro esibizione.