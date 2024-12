Domenica In, Paolo Fox travolto dalle critiche: pubblico scatenato

Oggi, domenica 29 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata del 2024 di Domenica In. Un’occasione speciale per Mara Venier, che ha quindi voluto scegliere una rosa di ospiti di tutto rispetto per tenere compagnia agli italiani in quest’ultima domenica di dicembre. Uno di questi è stato Paolo Fox. Il celebre astrologo è stato invitato in studio dalla conduttrice appositamente per illustrare a tutti i telespettatori le sue previsioni circa lavoro, amore e fortuna dell’anno nuovo per ogni segno zodiacale. Peccato che però il pubblico non abbia apprezzato particolarmente l’ospitata di Fox, che è infatti stato travolto da una montagna di critiche sui social.

I commenti del pubblico di Rai Uno

Pochissimi sono stati i commenti di apprezzamento verso Paolo Fox che, come anticipato, oggi è stato ospite di Mara Venier per l’ultima puntata dell’anno di Domenica In. I telespettatori infatti si sono riversati sui social in tempo zero dopo aver appreso della presenza del noto astrologo nel talk show domenicale e lo hanno letteralmente sommerso di critiche.

“Siamo nel 2025 ormai e ancora trasmettono questa str***ta dell’oroscopo? Su una rete pubblica poi… E basta!”, “Paolo Fox porta sf***ga. Ricordiamo le previsioni meravigliose anni fa e poi arrivò il Covid“ e “Le fregnacce stellari di Paolo Fox” sono solo alcuni dei commenti lasciati dai telespettatori di Rai Uno sui social in questi minuti. Particolarmente pungente il commento di qualcuno che ha anche voluto ricordare le previsioni rosee di Fox per il 2020, anno nel quale arrivò poi il Covid a flagellare l’umanità.

Come anticipato, trovare messaggi di apprezzamento verso l’astrologo in questo momento è molto difficile, anche se qualcuno che ha spezzato una lancia a sua favore c’è stato, ricordando che, a proposito del Covid, Fox non fu l’unico a non riuscire a prevedere l’arrivo della pandemia tra tutti gli astrologi: “Tutti che danno addosso a Paolo Fox ma non mi sembra che nel 2019 gli altri astrologi abbiano fatto meglio“.

Puntata registrata?

Per finire, qualche utente si è anche lamentato del fatto che la puntata mandata in onda oggi fosse in realtà registrata: “Per la cronaca, puntata registrata intorno alle 19 del 19 dicembre…”. Un fatto che però non dovrebbe stupire più di tanto, dal momento che siano nel periodo delle feste e molti conduttori e, più in generale, personaggi del mondo dello spettacolo si sono presi una pausa dal lavoro, come sottolineato anche da alcuni utenti.

Insomma, sembra che ormai i tempi siano davvero cambiati e che i telespettatori non apprezzino più come un tempo le tematiche trattate da Paolo Fox e colleghi. Chissà se a questo punto Mara deciderà di continuare a tenere fede alla tradizione e invitare l’astrologo anche il prossimo anno, oppure sceglierà di cambiare rotta e assecondare i nuovi gusti del pubblico sovrano.

Ma perché i nostri soldi devono servire, ogni santo anno, per sentire, sulla rete ammiraglia, le ca444te di Paolo Fox!??? Non se ne può più! pic.twitter.com/boReYfEmUP — M. Laura (@LALLACARA71) December 29, 2024