Domenica In in bilico, ma Zia Mara resiste: possibili scenari

Da sedici anni Mara Venier è la conduttrice di Domenica In che ogni settimana viene seguito da migliaia di telespettatori. Il programma ha sempre appassionato gli italiani che non possono fare a meno di curiosare sugli ospiti e le loro storie. La padrona di casa è molto ammirata dal pubblico tanto che nelle ultime ore avrebbe rivelato il suo più grande desiderio legato al suo futuro professionale.

Mara Venier resta a Domenica In?

Ospite a Cinque Minuti, Mara Venier ha risposto alle domande fatte dal giornalista e conduttore Bruno Vespa. Tra queste ce n’è stata una relativa a Domenica In e alla conduzione della prossima edizione. La presentatrice non ha potuto fare a meno di emozionarsi e rivelare che qualora le proponessero di rimanere ancora per un po’, accetterebbe.

Il suo più grande desiderio professionale, infatti, è quello di continuare a condurre il programma pomeridiano domenicale che per anni l’ha resa la regina della tv.

“Se mi vogliono rimango” ha affermato la presentatrice. Per lei restare in quello studio Rai rappresenta un’opportunità di proseguire a condividere con il pubblico tante storie, emozionarsi insieme agli ospiti e gli spettatori, fare da filo conduttore tra vecchie e nuove generazioni.

Futuro incerto per la conduttrice

Attualmente non vi sono notizie certe sul futuro di Domenica In sia per quanto riguarda la messa in onda che la conduzione. Per adesso, il pubblico si gode l’edizione in corso prevista fino a maggio con tante storie e racconti inediti di personaggi famosi.

L’esperienza sul set di Mara Venier

Dopo tanti anni Mara Venier è tornata a recitare su un set. Il regista Ferzan Ozpetek l’ha scelta per il suo ultimo film Diamanti, disponibile al cinema da giovedì 19 dicembre. Ospite a Cinque Minuti, ha condiviso con Bruno Vespa la sua grande emozione ed ha riferito qualche dettaglio sulla pellicola, definendola “un inno a tutte le donne” .

Ha poi parlato del suo ruolo e della trama, affermando: “C‘è una grande sartoria, una sartoria teatrale, cinematografica dove sono passati i più grandi costumisti e le più grandi attrici e tutto si svolge in questa sartoria. Il film è ambientato negli anni ’70. Io sono la cuoca, la tuttofare, accudisco il bambino di una di loro che è una ragazza madre. I Diamanti siamo tutte noi, è un inno alle donne. Ognuna di noi è un diamante e vogliamo essere trattate come diamanti da tutti, anche dagli uomini”.

Insomma, la zia Mara non si arrende e non ha nessuna intenzione di salutare definitivamente i suoi nipoti italiani.