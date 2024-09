Venezia, Nilufar e De Lellis: chi brilla e chi ha l’abito da dimenticare

Lanciate da Uomini e Donne, hanno poi saputo crearsi un largo seguito su Instagram ed oggi sono delle affermate influencer. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Nilufar Addati, entrambe protagoniste nelle scorse ore a Venezia, dove è in corso il prestigioso Festival del Cinema. La De Lellis quest’anno fa pure parte del cast di un’opera nel concorso, ossia il cortometraggio 101% – Chi controlla le tue scelte, realizzato da Rai Cinema, scritto da Andriy Odlyvanyy e diretto da Serena Corvaglia.

Sia l’ex di Damante sia l’ex tronista campana hanno fatto tappa all’evento collaterale organizzato da Campari. Giulia ha fatto un figurone con un abito raffinato ed elegante. Bocciato invece il vestito indossato da Nilufar. De Lellis ha brillato, indossando un capo dell’archivio DSquared appartenente alla collezione del 2006. Lungo, nero, con scollatura profonda e schiena totalmente scoperta. A impreziosire il tutto le bretelline tempestate di brillanti che le sono cadute morbidamente sulla schiena. Un outfit perfetto per il contesto e che le sta a pennello.

Da rivedere invece le scelte di Nilufar che ha optato per un abito griffato Ria Tener, aderente rosso, con maniche lunghe e con strascico. Quando ha sfilato sul red carpet è parsa un tutt’uno con il tappeto rosso, non proprio un colpo d’occhio memorabile. Inoltre l’aderenza del vestito ha restituito una sorte di effetto ‘insaccato’. La Addati è comunque di una bellezza disarmante, però si poteva scegliere un qualcosa di differente per l’occasione.

Giulia De Lellis e il gossip

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata un’estate molto movimentata sotto il punto di vista del gossip. Per tutti i mesi caldi ha occupato le copertine della cronaca rosa per via dell’amicizia speciale con il rapper Tony Effe. I due hanno trascorso di recente anche dei giorni di vacanza assieme, seppur non hanno mai ufficializzato la relazione. Hanno preferito parlare di rapporto amichevole. I ben informati, però, assicurano che ci sia qualcosa di più. Nel frattempo l’ex di ‘Giulietta’, Carlo Beretta, si è a sua volta rifidanzato: attualmente fa coppia con Melissa Satta.