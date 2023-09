Venezia, Natalia Paragoni sul red carpet: il fotografo bestemmia

Tempo di red carpet e passerelle in laguna. In questi giorni è in corso l’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia e sul prestigioso tappeto rosso stanno sfilando, oltre alle star del cinema, anche parecchi influencer, sbarcati nel capoluogo veneto per sponsorizzare abiti e prodotti beauty. Tra questi ecco Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane ha sfilato con un elegante e lungo abito bianco. Sul web, però, a catturare l’attenzione è stata quella che sembra a tutti gli effetti una bestemmia pronunciata da uno dei fotografi che stavano riprendendo la Paragoni.

Sui social si è diffuso un video in cui si nota Natalia prestarsi agli obbiettivi dei paparazzi sul red carpet. A un certo punto si sente uno di questi, fuori campo, scandire uno scocciato “ma quando finiscono por*o d..”.

Da quanto si può intuire l’imprecazione non è rivolta direttamente alla Paragoni, quanto piuttosto, in generale, alle sfilate. Insomma, l’uomo in questione, evidentemente, dopo ore a scattare, ha sentito un poco di stanchezza ed ha avvertito un po’ di noia, sfogandosi in modo non proprio garbato, per usare un eufemismo.

Natalia Paragoni in formissima dopo il parto

Natalia, sul tappeto rosso di Venezia, è stata una meraviglia. La giovane è da poco diventata mamma. Lo scorso 20 luglio è nata la sua prima figlia, chiamata Ginevra. Al settimo cielo, oltreché la Paragoni, anche il neo papà, Andrea Zelletta. Qualche giorno dopo aver dato alla luce la piccina, l’ex corteggiatrice ha spiegato ai suoi fan di vivere un turbinio di emozioni, tra alti e bassi.

Qualcuno ha subito parlato di crisi post partum. Natalia invece non ha mai confermato tale voce, limitandosi a dire che, come è normale che per una neo mamma, sta vivendo un periodo sulle montagne russe, consapevole di avere molte responsabilità e che la maternità costa anche sacrifici.

Sempre di recente, c’è anche chi ha mormorato di una presunta crisi con il compagno Zelletta. L’indiscrezione si è rivelata falsa e infatti è subito stata smentita dalla coppia, che non sta affrontando alcun momento buio.