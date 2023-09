Venezia, Ilary Blasi versione Passaparola: il nuovo look conquista

Ilary Blasi è volata a Venezia per ricevere un prestigioso premio: sfoggiato il nuovo look che ha conquistato tutti

In questi giorni è in corso uno degli eventi più attesi dell’anno, ovvero l’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia. Come ogni anno, sul prestigioso tappeto rosso stanno sfilando star del cinema e della televisione, diversi personaggi dello spettacolo e molti influencer, sbarcati nel capoluogo veneto per sponsorizzare abiti e prodotti beauty. Durante la serata di oggi, 3 settembre, è stato il turno di una delle conduttrici più note della televisione italiana, ovvero Ilary Blasi.

L’ex moglie di Francesco Totti è volata a Venezia per ricevere il Filming Italy Best Movie Award per il suo lavoro all’Isola dei Famosi. Trattasi di un riconoscimento che viene assegnato ai film, così come a serie TV italiane e ai migliori talent, in una cerimonia presso l’hotel Excelsior. Insieme a lei, ha ricevuto il premio anche Rosario Fiorello per il suo fortunatissimo programma Viva Rai 2, che tornerà presto su Rai 2 nella nuova location del Foro Italico. Ad ogni modo, prima della premiazione, Ilary ha sfilato sul famoso red carpet, sfoggiando il suo nuovo look.

Ilary Blasi: tutti pazzi per il suo look

Alcuni giorni fa, sul suo profilo Instagram, la Blasi ha condiviso uno scatto in cui ha mostrato la sua nuova acconciatura: la conduttrice ha abbandonato il biondo platino dopo anni, per tornare al castano chiaro dall’effetto naturale. Già sui social, gli utenti avevano espresso tutto il loro apprezzamento, affermando che questo colore ringiovanisca molto la romana. Ebbene, questione di pochi giorni e Ilary ha avuto modo di mettere in mostra il nuovo look subito a Venezia, ricevendo una pioggia di complimenti dal mondo del web.

La conduttrice ha scelto un outfit total black per il red carpet, indossando un vestito Dior nero senza spalline con scollo squadrata insieme a degli stivali di pelle. In generale, il look è stato promosso, ad eccezione di qualche critica per la scelta delle scarpe. Ma, ad attirare l’attenzione è stato il suo nuovo colore di capelli. A molti, infatti, ha ricordato la Ilary dei tempi di Passaparola, il quiz show di Gerry Scotti durante il quale la Blasi vestì i panni di letterina nei primi anni 2000. Diversi utenti, infatti, hanno commentato scrivendo che la 42enne sembra essere tornata ai suoi 20 anni, quando esordì sul piccolo schermo. Insomma, una scelta più che approvata quella di Ilary di abbandonare il biondo platino.