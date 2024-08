Venezia, critiche feroci per Caterina Balivo: abito e gag bersagliati

Parata di star in laguna, come sempre, durante la Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet è spuntata anche Caterina Balivo con il marito Guido Brera. La conduttrice de La volta buona si è anche resa protagonista di un siparietto durante la passerella, dirigendosi verso i fan e prendendo a una signora un ventilatore portatile per godere di un po’ di arietta visto che in questi giorni, anche nel capoluogo veneto, le temperature sono parecchio alte. Il gesto, almeno a giudicare dai commenti social, non è piaciuto un granché a diverse persone. Qualcuno ha pure malignamente sussurrato che, proprio per via del gran caldo, la Balivo ha fatto una scelta dimenticabile per quel che riguarda l’abito. Perché? perché ha optato per un vestito in satin sgargiante arancione con le maniche lunghe.

“Sempre sopra le righe”; “4 kg di trucco e non le respira la faccia”; “Pensava di andare al Polo Nord”; “Ma stanno al concerto del volo per Natale? (in riferimento alla polemica per il dress code dell’evento del 31 agosto della band, ndr)”; “Poi in inverno si mettono i vestiti estivi”… Sono parte dei commenti non proprio teneri spuntati sui social a commento del red carpet della conduttrice Rai. Tralasciando quelli che l’hanno descritta come una persona antipatica e che si sono chiesti che cosa c’entri lei con il cinema. Insomma, per farla breve la presentatrice campana è stata travolta da una shitstorm.

Caterina Balivo e l’abito griffato Genny: tutti i dettagli del vestito

Per quel che riguarda l’abito indossato per l’apparizione sul tappeto rosso veneziano, la Balivo ha scelto un capo d’abbigliamento griffato Genny. Trattasi di un vestito lungo in satin con maniche non corte asciutte e uno scollo a V sblusante con sormonto. La gonna è impreziosita da un motivo a dettaglio pieghe, oltre a presentare uno spacco alto sul fianco sinistro e una vestibilità caratterizzata dall’aderenza, utile a mettere in risalto la silhouette.

Il capo, che è realizzato interamente in Italia ed è composto al cento per cento con poliestere, ha un prezzo di 1.350,00 euro, ma chi lo volesse acquistare in questo momento sappia che lo può mettere nel proprio guardaroba ultra scontato andando a comprarlo sul sito della prestigiosa boutique. In particolare lo si può avere a euro 810,00 in quanto al momento è applicato uno sconto del 40 per cento.