Festival di Venezia 2024, pagelle look: la più bella è lei! (Top e flop)

È iniziato ufficialmente l’81° Festival di Venezia 2024, un edizione che ancora una volta vedrà le star di tutto il mondo gareggiare per bellezza sul red carpet più famoso d’Italia. Ed ecco che poche ore fa hanno sfilato tutte le star parte del meraviglioso sequel del film di Tim Burton, “Beetlejuice Beetlejuice“, del quale ha preso parte anche Monica Bellucci, attuale compagna del regista. Inutile dire che il tema della sfilata è stato tutto incentrato sullo stile comic dark di Tim Burton, famoso per aver creato un genere cinematografico unico anche sotto il punto di vista estetico.

Ma andiamo al dunque e scopriamo quali sono stati i look più amati della cerimonia di apertura e chi è secondo il pubblico la più bella dell’inaugurazione del Festival di Venezia 2024.

Monica Bellucci

Monica Bellucci si è presentata accanto al suo compagno e regista Tim Burton, con un vestito perfettamente aderente allo stile delle pellicole dell’amante. Sobria ma allo stesso tempo particolare, ha esaltato il suo decolleté mozzafiato in un abito nero con le spalle gonfie che cadeva a mo’ di scialle sulle braccia. Accessorio da urlo: la collana di Cartier dalle sfumature color ciliegia e turchesi. Monica Bellucci si merita un bell’8: il vestito ricorda un angelo dark, ma forse poteva puntare di più sull’acconciatura, prediligendo un raccolto basso per esaltare le spalle.

Winona Ryder

Ve la ricordate? È lei la vera star di Beetlejuice, film del 1988. Oggi, come ieri, è bellissima e sempre affascinante. Si è presentata sul red carpet in modo un po’ troppo timido, vestita da scolaretta con tanto di fiocco e gillet. Per sdrammatizzare ha scelto una gonna di tulle, ma non è bastata a risollevare il look. Bocciatissimo anche lo chignon enorme che non valorizza affatto la sua bellezza. Voto 6 per il revival.

Jenna Ortega

Ormai è la preferita di Tim Burton, con il quale ha collaborato per la serie “Mercoledì“. Anche lei si è presentata sul red carpet vestita completamente di rosso: top rosso, gonna rossa, make-up rosso. Che noia! Poteva fare di meglio: Jenna Ortega non è stata valorizzata con questo look color fragola, che per nulla si addice ai colori della sua carnagione. Unica nota positiva? Il raccolto basso, un finto spettinato che ben si adatta al suo viso. Particolare il corpetto di tulle a forma di cuore, ma diciamocelo: non è lei! Voto 7, perchè è talmente carismatica da salvarsi ben oltre la sufficienza.

Cate Blanchett

Ecco cosa vuol dire aver studiato armocromia e sapere quali colori ti stanno bene! Cate Blanchett si è presentata in un meraviglioso abito di Armani Privè, a metà tra il futuristico e l’angelico. La illumina nei punti giusti e il taglio a sirena ne valorizza il fisico. Chicca finale, la collana a spalla, un’idea incredibile per mettere in risalto le sue clavicole delicate. Perfetto anche il capello sciolto, che rende il tutto meno impostato. Voto? 9. La più bella è stata lei.