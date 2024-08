Venezia, Arianna Cirrincione: l’abito fa discutere e perché ha sfilato

Parata di star del cinema a Venezia per il prestigioso Festival. E anche parata di influencer che con la Mostra cinematografica non ci azzeccano nulla. Tra questi, nelle scorse ore, ha sfilato sul red carpet Arianna Cirrincione, compagna di Andrea Cerioli nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In laguna è sbarcata con un abito griffato Saint Marc e perché è stata invitata da un evento promosso da Campari. Come è arcinoto, da anni, vengono organizzati una serie di appuntamenti collaterali al Festival del Cinema dove a farla da padrone sono gli influencer, chiamati come testimonial di brand più o meno importanti.

Arianna ha raggiunto Venezia da Bologna sola soletta, senza l’amato Andrea Cerioli (la coppia lo scorso febbraio ha accolto la sua prima figlia, Allegra). Per il red carpet ha sfoggiato un outfit total black, con gonna lunga semplice e una fascia a coprire il petto. Ventre e torace sono invece rimasti totalmente scoperti. Il look ha diviso: sui social tanti complimenti, ma anche tante bocciature. Diversi coloro che hanno ritenuto la scelta modaiola della Cirrincione non adatta all’evento, altri invece l’hanno trovata perfetta. De gustibus!

Fuori discussione invece la bellezza della giovane neo mamma che ha anche lasciato basiti molti utenti in quanto, a distanza di pochi mesi dal parto, è in formissima, come se il pancione non fosse mai esistito. A sostenere l’influencer c’è naturalmente stato anche Cerioli che ha postato uno scatto della compagna tra le sue Storie Instagram, impreziosendolo con un cuoricino rosso.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione saranno marito e moglie

Lo scorso giugno, in riva al mare, l’ex tronista bolognese ha chiesto la mano di Arianna che ha ovviamente risposto positivamente. E pensare che Cerioli, fino a prima di accogliere la piccola Allegra, si era sempre pronunciato contro il matrimonio, sostenendo che non aveva bisogno di un pezzo di carta per avere garanzie sulla sua relazione sentimentale. Poi ha cambiato idea. Probabilmente con la Cirrincione si sposerà la prossima estate. In questi mesi la coppia provvederà all’organizzazione delle nozze. Auguri!