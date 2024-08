Venezia, Angelina Jolie piange: gesto di Favino e parole su Brad Pitt

Alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata Angelina Jolie, una delle star più attese in laguna. L’attrice è approdata al lido per la presentazione di “Maria”, il biopic di Pablo Larrain che punta a omaggiare Maria Callas. Sul red carpet, l’ex moglie di Brad Pitt ha sfoggiato un long dress aderente e drappeggiato, a cui ha aggiunto una discutibile stola di pelliccia nonostante gli oltre 30 gradi. Poi si è rifugiata in sala e sono arrivate le lacrime. Quindi la conferenza stampa in cui ha parlato dei suoi ultimi anni difficili a livello personale. A consolarla c’è stato il divo ‘nostrano’ Pierfrancesco Favino.

Al temine della prima proiezione di “Maria”, il pubblico presente in sala ha tributato al film un applauso di circa dieci minuti. Angelina Jolie, che nell’opera ha interpretato la Callas, ha ceduto al pianto. Favino, suo partner sul set nel ruolo di maggiordomo della cantante lirica, avendo compreso l’attimo struggente vissuto dalla collega, le si è avvicinato e l’ha abbracciata. Un bel gesto, chapeau!

Chi ha visto da vicino Angelina a Venezia parla di una donna con lo sguardo perso e spento, provata, oltreché dal lavoro, soprattutto dai problemi personali. D’altronde la stessa diva, nel corso della conferenza stampa di “Maria”, ha ammesso lei stessa che ha e sta attraversando un periodo per nulla semplice. Naturalmente il riferimento è alla fine burrascosa del matrimonio con Brad Pitt.

“Negli ultimi anni, ho avuto bisogno di rimanere a casa con la mia famiglia”, ha raccontato la star statunitense che ha poi stoppato sul nascere eventuali richieste di chiarimenti relative al suo rapporto con l’ex marito, con il quale sta battagliando nei tribunali su diversi fronti, con scambi di accuse pesanti: “Ci sono tante cose che non posso e voglio dire in questa stanza, potete immaginare”.

Tra l’altro anche Pitt è atteso in laguna, ma né lui né la Jolie ci tengono ad incontrarsi. Si genererebbe una situazione tanto imbarazzante quanto ‘pericolosa’, con il rischio di escandescenze. Gli organizzatori del Festival hanno rassicurato tutti su tale vicenda, spiegando che i due ex non avranno modo di vedersi in alcuna circostanza. Così sulla questione il direttore artistico della Mostra del Cinema Alberto Barbera: “Non ci saranno mai occasioni di incontro”.