Angelina Jolie: “Brad Pitt ha picchiato e strozzato i nostri figli”

Stanno emergendo nelle ultime ore nuovi dettagli, a dir poco sconvolgenti, sulla fine della relazione fra due dei più grandi divi di Hollwyood: sembra infatti che dietro la fine della relazione fra Angelina Jolie e Brad Pitt ci sarebbero degli abusi ancor più gravi di quelli di cui già si era parlato in passato.

Del litigio, pesantissimo, che i due avevano avuto su un aereo nel 2016 già si sapeva da diverso tempo. Non è infatti un segreto che in occasione di un viaggio Brad Pitt avesse avuto una reazione fuori controllo, uno sfogo rabbioso che avrebbe portato ad un alterco che avrebbe rappresentato per Angelina Jolie la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso per il loro rapporto.

Nelle scorse ore, in ogni caso, sul New York Times è apparsa la notizia che Angelina Jolie avrebbe ufficialmente proceduto ad una denuncia formale nei confronti dell’ex marito. Le accuse sono pesantissime ed è la prima volta che vengono presentate in forma ufficiale: si parla di percosse nei confronti suoi e dei due figli, verso i quali Brad Pitt avrebbe a quanto pare avuto il coraggio di alzare le mani.

La battaglia legale fra Angelina Jolie e Brad Pitt

All’inizio di quest’anno, Brad Pitt aveva indetto una causa contro l’ex moglie, accusandola di aver violato dei diritti contrattuali dopo che l’attrice aveva venduto la sua metà di Château Miraval (la loro azienda vinicola) senza il suo consenso. Nella loro controquerela, gli avvocati della Jolie avevano dichiarato che lo scontro con il team legale di Brad Pitt sulla vendita dell’azienda era emerso dopo che l’attore aveva chiesto alla ex di firmare un documento molto scottante. Nel “pezzo di carta” lei si sarebbe dovuta impegnare legalmente a non parlare fuori da un tribunale dei presunti abusi fisici e emotivi di Pitt nei suoi confronti e in quelli dei suoi figli.

Come riportato in anteprima dal New York Times, la controquerela presentata da Angelina Jolie contiene elementi pesantissimi. Le accuse parlano chiaramente di gravi violenze nei confronti non soltanto dell’attrice, ma anche dei due figli presenti sul volo. Ecco cosa si legge al suo interno:

“Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa. Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno.”

Brad Pitt, stando alla ricostruzione, si sarebbe sfogato anche contro i figli della coppia poiché entrambi si sarebbero in qualche modo messi in mezzo nella discussione. Tra l’altro, in base alle informazioni svelate nelle scorse ore, Pitt dopo lo scontro avrebbe persino versato birra su di lei e vino rosso sui loro bambini.

Entrambi avrebbero infatti cercato di fermare il genitore per impedirgli di fare del male alla madre, avendo però la peggio. Il magazine Variety ha provato in queste ore a contattare i portavoce di Pitt, che però per il momento non hanno risposto alle accuse.